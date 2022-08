Liga MX: Vidrio busca hacer historia con Mazatlán FC

Mazatlán.- Tras llegar a las filas de Mazatlán FC, hace ya casi dos años, Néstor Vidrio ha logrado establecerse como uno de los jugadores habituales y capitán de los Cañoneros.

El defensor central habló en exclusiva para EL DEBATE y nos compartió su sentir de pertenecer a los Cañoneros, así como también los objetivos del equipo.

¿Qué es lo distinto de esta plaza y cómo se da tú llegada al equipo?

Se dio el contacto cuando ya estaba de vacaciones, aún en el equipo de Puebla. Estoy muy contento, la ciudad me recibió bastante bien. Le viene muy bien al futbol mexicano una plaza como Mazatlán.

Se refleja en cada partido como local, como nos apoya la gente.

¿Te sientes en uno de los mejores momentos de tu carrera?

Me siento bastante bien, futbolísticamente y físicamente, el torneo pasado tuvimos una posibilidad de repechaje, pero queremos más, para eso nos estamos preparando. Gracias a Dios y a la gente que ha confiado en mí, el equipo y la directiva que me puso de capitán. Para mí es una responsabilidad que así la tomo.

¿Ves al equipo para hacer historia?

Por supuesto, es uno de los objetivos que nos planteamos, cerramos muy bien el torneo pasado.

Los resultados no nos acompañaron, en el inicio, si bien hicimos buenos partidos, los resultados no se nos daban.

¿Cuál ha sido el momento cumbre de tú carrera, dejando de lado la medalla en Londres?

La medalla en Londres es lo más bonito que he tenido en mi carrera.

Yo creo que debutar, era un sueño desde niño. He tenido la fortuna, de jugar en la mayoría de los equipos en los que he estado.

También me quedé sin jugar pasé por el ascenso dos años y no lo tomó como algo malo, creo que le saqué el mejor provechó a la situación.

¿Tuviste la oportunidad de jugar en Libertadores?

Yo debuto en un repechaje de Libertadores, ese fue mi primer partido con el primer equipo y ya después debuté en Liga. Yo jugué la Libertadores, llegamos hasta cuartos de final, tristemente nos eliminó Boca Juniors.

¿Cómo viviste el año que jugaste en Dorados?

Fue complicado, no nos acompañaron los resultados, tuve momentos muy difíciles, terminamos por descender y ahí es que el siguiente torneo yo lo juego en la Liga de Ascenso.

¿Qué pasó en la etapa de Liga de Ascenso?

Fue complicado estar en el ascenso, no tuve ningún problema de lesión, si acaso en Juárez que me lesioné más de lo normal.

De ahí en Leones Negros, llegamos a una final de Ascenso y después me da la oportunidad Puebla de volver a Liga MX.

ñoneros se siente comprometido con el equipo-EL DEBATE-Jorge Osuna

¿Cómo te preparas después de los 30?

Creo que es un tabú después de los 30, pienso yo que es la mejor edad si te sabes cuidar, la experiencia, hace que se note dentro del terreno de juego.

¿Qué consejo le das a los jóvenes que van empezando para alargan su carrera?

Que valoren su carrera, que se cuiden, tú vives de tu cuerpo, hay que cuidarlo y alargar lo que más se pueda la carrera.

¿Hacer un caño o pegar una buena patada?

Dar una patada.

¿Tú mejor amistad en el equipo?

Jorge Padilla.

¿Y en tu carrera?

Con Marco Fabián.

¿Algún equipo dónde estuviste cerca de jugar?

En el Sporting de Lisboa, por ahí se abrió una oportunidad después de los Juegos Olímpicos, pero al final no se dio

¿El mejor entrenador que has tenido?

Ricardo La Volpe, me gusta su táctica.

¿El mejor en tu puesto hoy, en México?

César Montes.

¿Y en el mundo?

Gerard Piqué.

¿Equipo favorito de niño?

Atlas.

¿Ganar por goleada o al minuto 90?

En el último minuto.

¿A quién te tocó marcar en la final en Wembley?

A Neymar.

¿Algo que te falte en tú carrera?

El campeonato con Mazatlán.

¿Qué le dices a la gente de Mazatlán?

Sentimos bastante el apoyo, nos vamos a matar dentro de la cancha para dar el resultado que quieren.