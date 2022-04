Liga MX: Vincent Janssen se acerca a los mil minutos sin gol; Vucetich le defiende

Vincent Janssen llegó en el Apertura 2019 a Rayados de Monterrey como un bombazo internacional. Sin embargo, en casi tres años tiene apenas 22 goles en 87 partidos disputados y actualmente atraviesa una importante sequía goleadora, de casi mil minutos sin anotación.

El delantero neerlandés anotó por última vez ante Cruz Azul en el repechaje del Apertura 2021 y desde entonces tiene 18 partidos sin marcar en las diferentes competencias y ya supera los 990 minutos sin gol. A pesar de eso, el técnico de la Pandilla, Víctor Manuel Vucetich, defendió al jugador en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Atlas.

"Me preocuparía más si el equipo no llega, si el equipo no genera oportunidades. El caso de Vincent es algo que se viene dando y es evidente por la falta gol. Sin embargo, es un hombre que ha trabajado muy bien para el plantel, está en la zona, ha fallado, pero ha estado ahí y eso es algo que le tiene que seguir convenciendo", declaró Vucetich.

Por otra parte, el estratega reconoció que hay molestia porque no pudieron quedarse con tres puntos que les permitiera afianzarse en zona de Liguilla directa en el Clausura 2022. No obstante, se manifestó satisfecho con el accionar general de su equipo a pesar de la falta de contundencia.

"Es evidente que salimos con una molestia. Tuvimos todas las posibilidades de obtener el resultado desde el primer tiempo, nos faltó esa fortuna en el último toque. Pero el accionar del equipo sigue siendo decente. El equipo no dacayó a pesar de las circunstancias que se presentaron", sentenció el técnico.

Te recomendamos leer

Con el empate ante Atlas, Monterrey se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 22 puntos y una mejor diferencia de goles que los rojinegros y que el América en quinto. Sin embargo, si Cruz Azul gana esta noche ante Querétaro, entonces los cementeros se meterán en zona de Liguilla directa.