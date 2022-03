Liga MX: Vincent Janssen tendría los minutos contados en Monterrey

Nuevo León.- Rayados de Monterrey es sin duda una de las mejores plantillas de la Liga MX, la cantidad y calidad de jugadores que tiene a su disposición es muy variada, pero aún con todo ello no han sabido aprovecharlo hasta el momento y eso queda claro que hay futbolistas que por más que tienen oportunidades no logran dar ese salto que busca el club, tal es el caso del neerlandés Vincent Janssen quien podría incluso vivir su último torneo en el equipo regiomontano al final del Clausura 2022.

Luego de 3 años desde su llegada a la Liga MX, Vincent Janssen no ha sido el hombre que se pensó, su cartel como extranjero y que además venía del Tottenham de Inglaterra la daba una gran presentación, pero el tema de las lesione le ha complicado mucho su accionar al punto de que 3 entrenadores le han intentado buscar una nueva oportunidad pero no la han encontrad, Antonio Mohamed, aunque con él ya fue campeón de Liga MX y de Concachampions, luego con Javier Aguirre donde tambien levantó la Concachampions, y ahora con Víctor Manuel Vucetich pero ninguno halló el modo de darle continuidad.

Leer más: Liga MX Femenil: Puebla busca dar la sorpresa en la Jornada 13 ante el Club América

Ahora buscando una posible "limpia" de Monterrey, Vucetich estaría dejando fuera a algunos elementos para el Apertura 2022. De acuerdo con el periodista Axel Solís ha dado a conocer que el "Toro" Janssen no va más con el equipo para la siguiente temporada. Afirma que no ha podido llenar las expectativas de la directiva y que no le darán más tiempo y salida estaría siendo confirmada dentro de algunos meses más.

Vincent Janssen saldría de Rayados para el verano | Foto: Jam Media

La lista de transferibles que se habría iniciado a crear, el neerlandés estaría primero para que sea pronta su salida, aunque no será nada sencillo pues tiene un contrato vigente con Monterrey hasta 2024 lo que le estaría aún así sacando una gran cantidad de dinero. La misma fuente confirmó que además de su salida prematura del equipo su representante le estaría buscando un lugar en la MLS.

Leer más: Liga MX: El Necaxa perdió sus partidos pendientes en el Clausura 2022 en la Sub 18 y Sub 20

"El representante de Janssen ya la busca equipo. En Monterrey ya tienen la lista de candidatos para sustituir al holandés, la prioridad es contratar atacante mexicano", se lee. Por ahora los nombres de delanteros mexicanos posiblemente de la Liga MX para Rayados está en pausa pues no hay rumores de quienes puedan ser elementos para formar parte del equipo regiomontano. De momento Vincent Janssen y Monterrey tendrán un duelo amistoso en Estados Unidos ante América aprovechando la fecha FIFA.