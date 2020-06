Liga MX: Viviana Michel y Susana Abundiz dejan al Club América

Ciudad de México.- Siguen los cambios en el futbol mexicano y ahora les toco a las Águilas del América, las futbolistas Viviana Michel y Susana Abundiz dejan la institución de Coapa, por el momento no se sabe cual será su próximo destino.

Este sábado las jugadoras utilizaron sus redes sociales para hacer oficial su salida del Club América. En una primera instancia fue Viviana la que dio primero la noticia y solo unos minutos después su compañera y pareja sentimental también haría el anuncio.

"Hoy toca despedirme de la grande institución que me dio la oportunidad de hacer realidad uno de mis más grandes sueños, el continuar mi carrera en el fútbol", ese fue el mensaje de Susana Abundiz en su cuenta de instagram.

Quienes apenas tenían dos torneos con el club hoy lo abandona, por su parte Viviana quien desde su llegada no tuvo un buen arranque ya que las lesiones no la dejaron demostrar sus buenas condiciones, mientras que Abundiz quien fungía como delantera en el equipo azulcrema si tuvo más oportunidad de jugar.

"Nunca se debe dejar de soñar por mucho que se cumplan los sueños. Hoy me toca despedirme del Club América, el club que me abrió sus puertas y me ayudó a cumplir ese sueño", esta fue la despedida de Viviana.

En la parte sentimental, Viviana y Susana fuera de las canchas son pareja, y fue en el mismo club donde dieron la noticia apenas el pasado mes de febrero. Por el momento no se sabe cual será su nuevo destino en su carrera futbolista, pero es probable que busquen algún equipo donde puedan estar las dos.

Recientemente las jugadores denunciaron también por redes sociales un asalto violento cuando conducían por la carretera, donde fueron despojadas de algunos artículos personales, pero afortunadamente su salud e integridad física están bien.

