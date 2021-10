Liga MX: Vivirá su última jornada doble del presente año tras la Fecha FIFA

México.- La jornada 14 del Grita México A2021 de la Liga MX se jugará a media semana, empezando por el día martes 19 de octubre y el miércoles 20 del mes en curso, siendo la misma la última jornada doble que el campeonato nacional celebrará en este 2021.

De acuerdo a lo establecido en la Asamblea General de la Liga MX, la cual se realizó el pasado 24 de mayo, anunciaron las generalidades del calendario de competencia de este Grita México A2021, señalando que esta fecha 14 sería fecha doble.

Asimismo los encuentros fueron divididos en 4 para el día martes y 4 para el miércoles, los cuales serán los últimos que se jugarán antes del fin de semana, siendo encuentros de torneo regulae. Hay que rememorar que el FC Juárez vs Atlético de San Luis, el cual fue correspondiente de esta jornada, se disputó el 21 de septiembre.

Recalcar que la programación del Grita México A2021 se realizó en cooperación con el desarrollo de las actuales Fechas FIFA, con el afán de no perjudicar a la Selección Mexicana y se tenga a los jugadores disponibles para los encuentros eliminatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La última Fecha FIFA que México verá actividad rumbo al Mundial será en el mes de noviembre, en el cual la 2da ronda del torneo de la Liga MX dará comienzo con los duelos de repesca, para después dar paso a la liguilla del campeonato de la Primera División.

PARTIDOS DE ESTA FECHA DOBLE

Querétaro vs Rayados

Puebla vs Mazatlán

América vs Santos

Atlas vs Cruz Azul

Toluca vs Necaxa

León vs Pumas

Tigres vs Pachuca

Tijuana vs Chivas