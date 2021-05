Liga MX: Vladimir Moragrega descartado por Chivas como su nuevo refuerzo

Guadalajara.- El Apertura 2021 de la Liga MX ya inició para los equipos eliminados y con ello la búsqueda de jugadores y en estos días quienes dieron de que hablar fue Chivas con la supuesta incorporación del delantero mexicano Vladimir Moragrega procedente del Atlante pero tras horas que trascendió el rumor se ha revelado que es todo falso.

La idea nació luego de que el futbolista de los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión tuvo un despunte total en el cierre y además porque su carta ahora le pertenece a él ya que no renovó con los capitalinos. Tras días de que se manejó como un hecho ahora la misma empresa representante del jugador y el Rebaño desmintieron todo.

TUDN como el Francotirador revelaron en algunas publicaciones que todo se había tratado de un espejismo ya que la promotora del jugador preguntó del interés por el jugador en Guadalajara pero no hubo buenas respuestas con lo que se confirma que para la siguiente temporada de la Liga MX Vladimir Moragrega no será de Primera o el menos no con Chivas.

La falta de un delantero goleador para Chivas en esta campaña de Liga MX fue muy notorio, José Juan Macías no fue el jugador que el Rebaño necesitaba, el sinaloense Vladimir Moragrega de apenas 22 años a su corta edad le costaría llegar a un equipo como Chivas para ser el referente por lo que habría sido un gran sacrificio para el equipo el haberlo contratado.

En esta temporada fue muy efectivo con 14 partidos jugados, 12 como titular y 6 goles jugando 1045 minutos. Esta fue su segunda temporada con el Atlante tras su paso por la Liga Premier con Murciélagos y con Dorados de Sinaloa y gran parte de su carrera con Alebrijes.

Chivas ahora buscará un verdadera hombre que cumpla con las expectativas para poder salir al campo como el referente en el ataque. Aun se mantiene en veremos si venderán ya que tienen una deuda millonaria con Necaxa lo que complica la compra de jugadores. Aun con todo eso Víctor Manuel Vucetich tendrá el tiempo necesario para armar el equipo desde cero como él hubiera querido.