Liga MX: Vucetich asegura que Rogelio Funes Mori es su primera "contratación"

Nuevo León.- En medio de la temporada de fichajes, Víctor Manuel Vucetich lanzó una "bomba" para su equipo de cara al inicio del Apertura 2022 y es que aseguró que ya tiene a su primer refuerzo para el torneo y se trata de Rogelio Funes Mori pues aseguró que por la lesión que sufrió la campaña pasada no pudo tenerlo mucho tiempo y ahora podrá contar con él desde un inicio.

El "Rey Midas" destacó las metas del equipo para este torneo que son lograr la clasificación y pelear por el título de manera principal ya que en el Clausura 2022 quedaron fuera en Repechaje habiendo tenido problemas muy graves en la temporada regular al punto de haber estado entre los últimos de la general. Ahora con más tiempo de trabajo espera hacer una gran campaña.

"Una de las contrataciones, así llamo a Rogelio Funes Mori, que para mí es como una contratación, porque el torneo pasado no estuvo, para mí es uno de los mejores centros delantero del futbol mexicano, sin duda alguna, hoy trabajando ya muy bien, hay confianza porque es sinónimo de gol", dijo el DT a Canal 6 en Nuevo León. Estas declaraciones harán pensar que Rayados no tiene en mente la contratación de un nuevo delantero a menos que los casos de Vincent Janssen y Duván Vergara se definan con sus salidas.

Funes Mori no juega desde el pasado 5 de marzo | Foto: Jam Media

Funes Mori solo pudo disputar una jornada bajo el mando de Vucetich y fue el pasado 5 de marzo en la fecha 9, donde incluso anotó gol para ganar ese duelo, pero luego de ahí se lesionó y no volvió a jugar más por lo que será en este Apertura 2022 cuando vuelva a las acciones. Incluso pudo volver antes pero no quisieron arriesgarlo y lo llevaron hasta el siguiente torneo.

El jugador estuvo realizando mucha preparación durante su proceso de recuperación, fue de los que menos ha descansado y se dice listo para regresar, incluso el mismo DT lo confirma para que arranque, "Desde el punto de vista psicológico, creo que todo esos son factores que hay que analizar, hoy en día lo veo muy firme, muy convencido, ahora nos vamos a enfocar en lo deportivo", agregó.

En lo que respecta a los refuerzos para Rayados el estratega destacó que de momento no hay nada confirmado por ello el club y él no están autorizados en hablar de posibilidades, aseguró que hasta no haya algo concreto no se dará nada, caso similar al que se especula con Germán Berterame de quien no dio mucha información. Por ahora el equipo regiomontano ya regresó a las acciones para el inicio del torneo que está a menos de un mes.