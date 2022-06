Liga MX: Vucetich criticó que extranjeros llegan porque "se contrata por contratar"

El tema de la cantidad de jugadores extranjeros en la Liga MX es un debate constante, ya que se considera esto como un factor por el cual el nivel de la Selección Mexicana no mejora. En ese contexto, el técnico de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, volvió a señalar que hay exceso de foráneos en el torneo mexicano.

En entrevista con Fox Sports, el 'Rey Midas' consideró que uno de los principales problemas es que, al haber tantas plazas para los No Formados en México, en ocasiones los clubes solo contratan por contratar. Por lo que no siempre llegan a la Liga MX jugadores con mejor nivel que los futbolistas mexicanos.

"Cuando se contrata un extranjero de calidad es bienvenido siempre, viene a aportar y cuando hay excesos, eso te limita también, no provoca que se trabaje (sobre exceso de extranjeros) y luego se contrata por contratar y hay jugadores que no tienen a qué venir", declaró Vucetich.

En ese mismo contexto, el estratega señaló que en Rayados de Monterrey analizarán el tema de los refuerzos para el Apertura 2022. Sobre todo porque el equipo tiene un plantel basto, aunque tiene varios jugadores constamente convocados, tanto a Selección Mexicana como a equipos centroamericanos o sudamericanos.

Por otra parte, Vucetich habló sobre el Tri y su rendimiento previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El 'Rey Midas', que en su momento dirigió a la selección por un breve periodo de tiempo, consideró que el nivel real se conocerá hasta poco antes del certamen y opinó que es válido que Gerardo Martino se mantenga firme en cuanto a los jugadores convocados.

"Llevan un buen proceso (Selección), han calificado, no se ha modificado, siguen trabajando con el mismo concepto. Cada quien toma sus decisiones y él (Martino) se ha mantenido firme (sobre jugadores no convocados), así lo hice yo cuando me tocó, tenemos que ser firmes y debe haber un respaldo de la Federación", finalizó.