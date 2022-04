Liga MX: Vucetich defendió su labor en Chivas previo a enfrentarlos en el juego pendiente de la Jornada 15

Víctor Manuel Vucetich llegó para corregir el rumbo de Rayados de Monterrey en el Clausura 2022 y lo ha logrado. El estratega tiene 4 triunfos en 6 partidos dirigidos y está a una victoria de meterse entre los primeros 4 lugares de la clasificación y pensar en Liguilla directa.

Sin embargo, antes de su retorno los resultados no fueron tan favorables para el 'Rey Midas'. De hecho, su labor en Chivas, su anterior equipo antes de Monterrey, no dejó gratos recuerdos entre la afición y algunos de los jugadores y ahora se reencontrarán en el partido pendiente de la Jornada 15.

En ese contexto, Vucetich consideró que hizo un buen trabajo con el Rebaño y señaló que no se meterá con las opiniones ajenas. Lo anterior con las declaraciones de Ricardo Peláez sobre la unión que actualmente hay en el club y de Fernando Beltrán, quien con el 'Rey Midas' tuvo muy poca actividad y ahora es pieza clave.

"Son opiniones que ellos pueden realizar, en el periodo que estuve ahí mis datos estadísticos hablan por mí, no tengo que hacerlo yo, 52 por ciento de porcentaje, hicimos una buena labor y es cuestión de opciones de cada uno", declaró en conferencia de prensa tras el juego ante Santos.

Por otra parte, el técnico de Rayados se negó a opinar sobre Marcelo Michel Leaño, actual estratega de Chivas y quien llegó para ocupar el lugar que dejó Vucetich. Señaló que él está enfocado en la rivalidad de equipos y no contra una persona en particular.

"No es un tema que me pueda competer, hace su trabajo, le dieron la oportunidad y a los técnicos nos valoran los resultados, jugamos contra Chivas, no contra Leaño, jugamos contra Chivas nada más, nuestro objetivo son tres puntos fundamentales y eso vamos a pelear en este encuentro", sentenció.