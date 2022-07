Liga MX: Vucetich espera que Andrada este listo para la siguiente semana con Rayados

Buenas noticias rondan en Rayados de Monterrey con el tema de Esteban Andrada, ya que el director técnico, Víctor Manuel Vucetich, ya que asegura que el portero argentino estaría listo para regresar a jugar a la fecha 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Esteban Andrada no podrá ver acción en la primera jornada con Rayados de Monterrey debido a una lesión, su lugar será ocupado por Luis Cárdenas, quien siempre sale al quite para suplir las ausencias.

“Sufre un golpe en el juego contra América de Cali, esto le ha impedido trabajar normalmente, ha venido llevando proceso y ese proceso yo creo para la siguiente semana ya está, la recuperación a veces se exagera en los medios, creo la próxima semana está recuperado lo seguiremos evaluando”, indicó el Rey Midas.

Vucetich confirmo que la ausencia de Andrada será cubierta por Luis Cárdenas para el partido de inicio ante Santos Laguna.

“Luis (Cárdenas) es un portero hace muchos años, muy confiable, hay plena confianza, en ese sentido no tengo ninguna duda que pueda cubrir la portería. Hugo pertenece aquí está trabajando se ha hablado con él no está siendo so considerado. Con el primer equipo y así será manejado hasta que no sea alguna otra decisión que se vaya a tomar”, añadió sobre quien será el reemplazo del guardameta argentino.

A través de las redes sociales, la directiva de Rayados de Monterrey dio a conocer el parte médico, donde aseguran que el jugador lleva un avance muy positivo.

Te recomendamos leer

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que el jugador Esteban Andrada continúa evolucionando favorablemente, luego de sufrir una contusión y esguince en la rodilla izquierda en el partido Rayados vs. América de Cali. Se espera que, a partir de la próxima semana, el arquero albiazul pueda reincorporarse gradualmente al trabajo grupal”.