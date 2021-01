Liga MX: Vucetich no está satisfecho por últimos resultados de Chivas

Al técnico Víctor Manuel Vucetich, los dos empates que ha conseguido las Chivas del Guadalajara en este arranque del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, no lo dejan nada contento, aunque rescata que en el aspecto deportivo, su equipo presenta avances importantes.

El Rebaño Sagrado no ha podido saborear la victoria en el presente campeonato, pero Vucetich, espera que cuando retorne a la actividad José Juan Macías y las reincorporaciones de manera paulatina de Alexis Vega e Isaac Brizuela, el equipo tome una mejor forma.

En la jornada de este sábado, Chivas igualó 1-1 con los Diablos Rojos del Toluca que comanda Hernán Cristante.

"Un empate no te deja tranquilo, el equipo no jugó como queríamos pero fue superior. No supimos capitalizar, el ritmo fue bueno y metimos al Toluca en su cancha", dijo Vucetich.

Agregó que: "En lo deportivo, el equipo va creciendo, va invicto como ustedes (los medios) lo manejan, veo con gusto el crecimiento del plantel, Alexis va en recuperación, Zaldívar y Brizuela también y vamos en el proceso de mejorar y crecer".

El llamado "Rey Midas" del futbol mexicano señaló que su equipo fue más sólido al frente en la segunda mitad, pero faltó contundencia para escribir la historia de un modo diferente.

"Sin duda alguna el equipo intentó. El primer tiempo no fue como queríamos, corregimos en la segunda parte con mejor entendimiento, estuvimos a punto, tuvimos varias de gol, buscamos movimientos a lo que se presentó", refirió.

En cuanto la situación de Jesús Molina quien abandonó el campo por su propio pie, esperarán a este domingo para que le hagan una evaluación, luego del golpe que sufrió en el tobillo izquierdo.

CRISTANTE CONTENTO CON EMPATE

El director técnico del Toluca, Hernán Cristante se mostró contento al término del partido qu empataron a un gol con las Chivas en el Estadio Akron, y donde su equipo sigue sin conocer la derrota en el actual torneo.

"Sin duda el equipo hizo un buen trabajo, estuvo ocupado, no es un equipo fácil Chivas; nos lleva mucho tiempo de trabajo en armado y es importante lo mostrado por el equipo, generar más. Me gustó, me da buena espina y estoy muy tranquilo. Fue un muy buen punto el equipo se puede plantear mejor", dijo Cristante.

El estratega argentino ponderó el orden que tuvo su equipo para ir al frente justo después de recibir un duro golpe que pudo comprometer su buen inicio en el Torneo Clausura 2021.

"Lo positivo que deja el equipo recibir un gol y no perder el aspecto competitivo tuvimos llegada, buen orden, entrega y pasión", externó Cristante.