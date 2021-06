Liga MX: Washington Carozo quiere ser protagonista con Pumas de la UNAM en el Apertura 2021

El delantero ecuatoriano de los Pumas de la UNAM, Washington Carozo, busca ser un referente en el ataque el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX y consolidarse con el plantel universitario.

Carozo también aseguró en entrevista para TUDN, que llega a México con el anhelo y deseo de ser campeón con los Pumas de la UNAM. Además que quiere emular el nivel de un Neymar o Cristiano Ronaldo, quienes los cataloga como sus más grandes idolos.

"Me gustaría hacer lo que hace el (Neymar), no tenerle miedo a nada y sin importale nada ir para adelante. Un jugador con mucha profesionalidad y un jugador con mucha velocidad. Me gusta mucho Neymar, pero como persona me gusta más Cristiano (Ronaldo). El profesionalismo que el tiene, como se entrega.", declaró.

El delantero ecuuatoriano, Washington Carozo, se inició en Toreros Fútbol Club y luego pasó al Club Sport Norte América.

En 2011 por los convenios de su club con los rayados del valle es traspasado a dicho club, donde además ha tenido buen rendimiento,y obtuvo su ansiado debut en primera en el 2015 además ha formado parte de la selección de su país en las categorías sub-17 y sub-20.

Para los Pumas de la UNAM este torneo es de reinvindicación ya que en el pasado se quedaron fuera de la Liguilla, teniendo una deplorable actuación que se fue cayendo poco a poco hasta quedar eliminados.

Lillini apuesta a su nueva camada de refuerzos sudaméricanos, los cuales llegan con buenas cartas para poder ayudar a los Pumas de la UNAM en sus ambiciones de volver a ser considerado como uno de los equipos grandes de la Liga MX.

