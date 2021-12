Liga MX: William Tesillo indignado por el comentario racista que recibió de Raúl Pérez

León, Guanajuato.- El caso de William Tesillo, futbolista del Club León, a quien Raúl Pérez señaló equivocadamente durante una jugada en donde recibió par de balonazos y que él mencionó "Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo", no cayó nada bien al jugador, quien se manifestó en contra del cronista, aún cuando el propio se disculpó en un comunicado que presentó anoche en redes sociales.

"A lo largo de mi vida, como hijo, esposo, padre de familia y profesional, me he conducido con honor, integridad y respeto. El futbol debe seguir siendo un ejemplo para todos. Defenderé siempre a mi fmailia, a mis compañeros, mis convicciones, mi forma de pensar y mis valores", comenzó William Tesillo en un comunicado que lanzó en contra del señor Raúl Pérez.

"Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más", siguió William Tesillo en cuanto a su postura acerca de esta situación.

"Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables. Confío en que estos incidentes no se repitan nunca con nadie", mencionó William Tesillo.

FERNANDO NAVARRO MOLESTO CON RAÚL PÉREZ

El compañero de equipo de William Tesillo, Fernando Navarro, se solidarizó con él por las palabras de racismo que exclamó Raúl Pérez en plena transmisión de la semifinal de ida de la Liga MX. De acuerdo a su persona una disculpa pública no soluciona nada, tanto que externó su enfado en su cuenta oficial de Twitter.

"Una vergüenza lo que hizo el señor (Raúl Pérez), la disculpa pública no soluciona nada. Medio México escuchándolo siendo el ejemplo de tantos y hacer algo así? No lo puedo comprender", refirió Navarro, quien a la vez aseguró que sancionar al cronista no es la solución, más bien crear conciencia con base en campañas antirracismo.

"Castigar o multar a Raúl Pérez no es la solución, no sirve de nada. Lo que si servirpia es que a partir de esto se cree una nueva campaña antirracismo (mi sugerencia) o alguna iniciativa que tenga algún beneficio para muchos y no un castigo para uno que cometió un error", comentó en otro tuit.

