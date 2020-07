Liga MX: Xolos de Tijuana corta a Camilo Sanvezzo

El técnico de Xolos de Tijuana Pablo Guede, confirmó que el brasileño Camilo Sambezzo no estará más en el equipo fronterizo para este torneo 2020 de la Liga MX.

En las últimas horas el nombre de Sanvezzo ha sido relacionado con los Gallos del Querétaro, club con el que arribó en el futbol mexicano y donde vivió sus mejores momentos al ser pieza clave en la conquista de la Copa y la Supercopa MX.

El delantero se despide de Xolos, con el registro de 24 duelos disputados, entre Liga, Copa y Leagues Cup; además, de diez goles en su cuenta.

Sambezzo llegó al futbol mexicano en 2014, procedente del Vancouver Whitecaps F. C. de la MLS, donde jugó 2011, 2012 y 2013. En el futbol norteamericano disputó 92 partidos de liga y marco 39 goles.

En su palmares esta haber jugado con el Corinthians de Brasil, el Qormi F. C. de Malta, el Gyeongnam F. C de Corea del Sur, el Vancouver Whitecaps F. C. de la MLS, Gallos Blancos de la LIga MX y Xolos de Tijuana.

Los Xolos de Tijuana debutarán este sábado 24 de julio en el estadio Caliente ante los rojinegros del Atlas.

