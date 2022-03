Liga MX: Xolos de Tijuana, el segundo equipo con menor cuota de goles a favor en el Clausura 2022

Xolos de Tijuana se mantiene en zona de clasificación en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, pero uno de los rubros por el cual no están más arriba en la tabla general, es por la poca producción de goles a favor hasta el momento.

Y es que el equipo fronterizo es el segundo peor equipo en ese rubro, teniendo solo nuevo goles a favor en el torneo Clausura 2012, solo superado por el FC Juárez que solo ha podido marcar ocho hasta el momento.

Esta pobre marca de goles a favor, tiene al equipo de Xolos de Tijuana complicándose la vida para poder pelear por un puesto de repechaje en la zona de clasificación, es por ello que deben de aumentar esta cifra para poder tener mejor posibilidades al final del torneo.

En diez juegos disputados, Xolos de Tijuana acumula cuatro triunfos, dos empates y cuatro derrotas, para posicionarse en la novena posición con 14 unidades. Para los fronterizos es de suma importancia poder ganar en el regreso de la jornada 12 del Clausura 2022, ya que significa escalar a una mejor posición previo al final de la fase regular.

A Xolos de Tijuana le restan seis jornadas por jugar en la fase regular del torneo Clausura 2022 y donde tiene en juego 18 unidades para poder sumar, esto le podría ayudar demasiado si toma una racha positiva y llega a acumular buenos triunfos en esta seguidilla.

Estos son los encuentros que le restan por jugar a Xolos de Tijuana en la fase regular; jornada 12 vs Tigres, jornada 13 vs Pachuca, jornada 14 vs América, jornada 15 vs Chivas del Guadalajara, jornada 16 vs Gallos Blancos del Querétaro y la jornada 17 vs Rayados de Monterrey.