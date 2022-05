Liga MX: Xolos de Tijuana revela su cargada pretemporada con 5 partidos amistosos

Baja California.- Xolos de Tijuana es uno de los equipos que han regresado totalmente al trabajo de cara al Apertura 2022, este lunes los jugadores tuvieron su primer entrenamiento en campo luego de las pruebas físicas y médicas requeridas por la Liga MX, al mismo tiempo el equipo fronterizo dio a conocer los partidos que sostendrán en el mes de junio como parte de su preparación.

A través de las redes sociales el equipo rojinegro confirmó que serán en total 5 partidos los que tendrá en un mes para llegar en punto al siguiente torneo, los rivales son Dorados de Sinaloa, Toluca, León, Querétaro y Mazatlán, de momento las fechas y horarios no han sido revelados pero se espera que los den a conocer en el transcurso de la semana ya que el torneo que viene prácticamente está por iniciar.

Xolos fue uno de los equipos que quedó fuera de la Liguilla del Clausura 2022 por lo que us jugadores se fueron de vacaciones muy pronto, luego de esas semanas de distracción desde el pasado jueves regresaron a la actividad. De acuerdo con lo mencionado por Mikel Arriola, presidente de la Liga MX el torneo arrancará el 1 de julio por lo que el trabajo será contra reloj para todos los equipos.

Partidos amistosos de Tijuana en pretemporada | Foto: Captura

El Clausura 2022 no fue el mejor en mucho tiempo para la jauría, luego de 17 jornadas quedaron en el lugar 17 con 17 puntos, tuvieron en algún momento la oportunidad de entrar a Repechaje pero los resultados ya no se dieron y terminaron como uno de los peores clubes de la campaña. Su récord fue de 4 ganados, 5 empates y 8 derrotas, nada bueno para un equipo que alguna vez se proclamó como campeón de la Liga MX.

De momento en Tijuana el tema de las bajas no se ha tocado, los jugadores han reportado pero no han tenido algún rumor sobre la salida de algún futbolista, caso contrario a las altas, la primera se dio a conocer hace unos días con la incorporación del de defensor mexicano Ever Rubio quien llegó de Costa Rica, su presentación ya se hizo oficial y se encuentra entrenando ya con el equipo.