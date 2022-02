Liga MX: Xolos presenta a Joaquín Montecinos como su último refuerzo para el C2022

Tijuana, Baja California.- La escuadra fronteriza anunció la contratación del chileno Joaquín Montecinos a unas horas de culminar la fecha límite del mercado invernal de fichajes. El jugador llegó a México horas después de finalizar la Fecha FIFA con la selección de su país.

Luego de jugar contra Argentina y Bolivia el extremo derecho llegó a Tijuana para reportar con la escuadra de Xolos, su nuevo equipo de su carrera profesional, después de militar en el Audax Italiano. El ofensor interpretara su labor por primera ocasión en la Liga MX.

"La Liga Mexicana siempre la he visto muy competitiva. Mi papá también jugó acá, llegar a México me ayudará a mi crecimiento como futbolista profesional. Soy un jugador que trabaja por los objetivos claros, es un paso importante para mí, vengo con la energía para aprender y entregar al club mi experiencia que he logrado a lo largo de este tiempo", mencionó Montecinos en conferencia de prensa.

Afirmó que salir de Chile ayudará a su crecimiento futbolístico, pues con el nivel que existe en la Liga MX visores europeos voltearán a verlo para llegar a jugar en el viejo continente. Aclaró que antes de pensar en ese sueño su enfoque es Xolos y el título liguero.

Joaquín Montecinos portará la "10"

"Llegar a Xolos es un crecimiento, un paso importante en mi carrera. Salir de mi país me ayudará a madurar, quiero jugar en Europa y estoy seguro que venir a Tijuana me ayudará en ese sueño. Buscó sacarle el mayor provecho, pero primero estoy enfocado en Tijuana, en hacer las cosas bien y luchar por el campeonato.

Ventiló que en Chile se observa un retroceso a los jugadores que vienen a la Primera División Nacional, postura que no toma en consideración. Buscará hacer historia en el equipo rojinegro e incluirse en la lista de sus compatriotas que han dejado huella en la Liga MX a lo largo de los años.

Joaquín Montecinos llega a Tijuana

"En Chile, en general, creen que es un retroceso pero yo vengo a pensar como los jugadores que hicieron historia en México. La liga obtiene un nivel alto, claramente mi objetivo es ser una pieza aquí en Xolos y encontrar mi mejor versión acá. Busco ser un porte en el equipo, sería hermoso, así que voy a darle con todo para conseguir cada uno de mis objetivos", finalizó el nuevo jugador de Tijuana, quien podría debutar en la fecha 4 ante Pumas de la UNAM.

