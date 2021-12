Liga MX: ¿Y Europa? Luis Romo apunta a ser nuevo refuerzo de Rayados

México.- En las últimas semanas se habló de que Luis Romo estaba listo para salir de Cruz Azul para buscar un equipo en Europa y al parecer las ofertas por él llegaron pero en Cruz Azul no era lo que esperaban por lo que desechó la oportunidad. Ahora en busca de sacarle provecho al jugador la misma máquina le daría salida pero en la Liga MX y estaría haciendo un intercambio con Rayados en donde se incluye a Carlo Rodríguez o Erick Aguirre.

De acuerdo con ESPN, Cruz Azul quiere sacarle el mejor provecho a Luis Romo antes de que deje la Liga MX, el futbolista no ha renovado su contrato con el equipo y la directiva al no encontrar según sus análisis ofertas buenas del extranjero, pensarán darle salida en el futbol mexicano ya sea vendiéndolo o en este caso el cambio y así evitar que se vaya del equipo sin dejar algún beneficio, su contrato finaliza en diciembre de 2022.

Asimismo aseguró la fuente de que si el intercambio no funcionaba, Cruz Azul estaría dispuesto en pagar 5 millones de dólares por alguno de los dos futbolistas. Al día de hoy Juan Reynoso está buscando un hombre que maneje el mediocampo luego de que un jugador como Yoshimar Yotún se fue del equipo y en caso de que se marcha Romo podría usar a los posibles refuerzos o incluso jugando aún con Romo en caso de que no se haga valida la operación.

Al momento faltando solo unos cuantos días para que la temporada en Europa regrese a la actividad, no se sabe que el mexicano podrá dejar la Liga MX o tendrá que picar piedra por una temporada más para aprovechar la vigencia de su contrato para buscar por su cuenta un club. Las posibilidades de que se de el intercambio son pocas ya que Rayados no tiene al momentos jugadores que puedan suplir esas posiciones ya que desde que quedaron eliminados no han tenido ninguna incorporación como refuerzo.

Estos 3 jugadores estarían involucrados en un intercambio | Foto: Jam Media

Luis Romo se convirtió en un elemento de gran seguridad en Cruz Azul especialmente en el primer semestre de 2021 cuando logró el título del Clausura 2021, fue parte del equipo histórico de Cruz Azul en lograrlo. Pero para su mala suerte luego de ese torneo bajó un poco su rendimiento, si bien seguía siendo un elemento de mucha importancia ya no era tan determinante lo que posiblemente ayudó para que las ofertas ya no fueran tan prometedoras.

La Liga MX tiene hasta el 3 de enero para que sus clubes terminen de contratar jugadores, luego de esa fecha no se podrá contratar, solo a jugadores extranjeros que vengan de fuera hasta el mes de febrero. El Clausura 2022 arrancará el 6 de enero, la máquina debutará ante Tijuana.