Liga MX: ¿Y Tigres? André-Pierre Gignac 'lanza' guiño a Boca Juniors

Monterrey, Nuevo León.- André-Pierre Gignac se olvidó de Tigres UANL en sus últimas horas tras conducir por la Sultana del Norte con la camiseta del club argentino, Boca Juniors. Al estar atorado en el tráfico aprovcchó para tomarse una foto con mucho estilo.

'Tráfico Time', indicó el francés en su imagen que se puede encontrar en su cuenta oficial de Instagram hace once horas, tiempo suficiente para encontrar la siguiente nota en Debate Deportes.

Por supuesto que su fotografía aceleró los corazones de los 'fans' de Boca Juniors y puso con mucha preocupación a los admiradores de los Tigres UANL, pues saben que la presencia de 'Dédé' es fundamental para el equipo y al postear esta imagen podría ser un aviso.

Y es que André-Pierre Gignac develó en el pasado 2019 que Boca Juniors tuvo intenciones de contratarlo, sin embargo le dio su palabra a los Universitarios de continuar en la Liga MX, pues su voluntad es retirarse con el equipo que lo contrató en el pasado 2015.

André-Pierre Gignac porta la camiseta de Boca

"La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca Juniors, porque es un gran club, pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en entrevistas que me quería retirar en Tigres. Hicieron el esfuerzo para mi contrato. Iba cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada", explicó en entrevista con Reforma.

En el Torneo Apertura 2022 'messie' Gignac suma tres goles que lo mantiene en el tercer lugar de la tabla de goleo, empatado con Leonardo Fernández (Toluca). Está a un gol de diferencia de Rogelio Funes Mori (Rayados) y Lucas Di Yorio (León) que graban cuatro dianas y dos del líder, Santiago Giménez, quien en las últimas horas salió de Cruz Azul para vivir el sueño europeo.

André-Pierre Gignac anotó contra Juárez

Tigres UANL viene de vencer a los Bravos FC Juárez en la frontera con gol de André-Pierre. Para las acciones de la jornada 6 recibirá a Gallos de Querétaro en punto de las 19:05 horas (tiempo de México) 18:05 horas (tiempo de Culiacán). La franquicia regia es tercero con doce unidades.