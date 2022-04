Liga MX: Ya con el boleto a la final de Concachampions, Pumas debe pensar en Rayados para no quedar fuera de repechaje

Los Pumas lograron clasificar a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, instancia a la que no llegaban desde hacía 17 años. Los universitarios remontaron ante el New England Revolution en cuartos de final y aguantaron la ventaja contra Cruz Azul con un hombre menos en la semifinal.

Sin embargo, los de la UNAM no pueden distraerse demasiado en festejos pues su siguiente partido de Liga MX ya está cerca. El próximo domingo los universitarios recibirán a Rayados de Monterrey en un complicado partido que puede ser determinante para las aspiraciones de llegar al repechaje.

De momento, los Pumas se encuentran en la décima posición de la tabla con 16 puntos, los mismos que América y Tijuana, solo mejor ubicado por la diferencia de goles. En ese panorama, los felinos necesitan ganar para mantenerse en zona de repechaje e incluso podrían llegar al sexto sitio, si se dan otros resultados favorables.

De lo contrario, podrían caer hasta la posición 14 si los rivales que están debajo de ellos ganan sus partidos. Porque aunque las Águilas y Xolos se enfrentan entre sí, Santos, Chivas y Necaxa también tienen oportunidad de alcanzar a los Pumas y superarles si se da la combinación de resultados.

Por ello, los dirigidos por Andrés Lillini tienen que comenzar a preparar el duelo ante Rayados, que también busca la Liguilla directa y por ende no dejará ir puntos. La Pandilla no gana de visitante desde la Jornada 2 ante Necaxa y este miércoles visita a Chivas, pero no por ello deja de ser un rival de cuidado.

El partido entre Pumas y Monterrey se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y está programado para jugarse el domingo 17 de abril en punto de las 12:00 horas del centro de México, 11:00 horas de Sinaloa.