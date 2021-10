Liga MX: ¡Ya están en venta! Conoce los precios de las entradas para el América vs Pumas

Ciudad de México.- Los aficionados del Club América y Pumas de la UNAM navegaron por las distintas plataformas de las compañías de ventas y distribución de boletos, para adquirir uno exclusivo para el Clásico Capitalino de este próximo domingo 03 de octubre en el Estadio Azteca.

Si bien este partido luce como uno de los más atractivos de esta jornada 11 del Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX y para asistir al Coloso de Santa Úrsula el recinto presentó una imagen en sus redes sociales acerca del precio de cada acceso y la zona en disponibilidad para este compromiso.

Los precios al público rondarán desde los 300 hasta los 1,100 pesos mexicanos. La entrada más accesible estará en 300, entre las filas 400, 500 600 Sur (antes alto sur), 400, 500 600 Norte (antes alto norte) y 400, 500 600 Lateral (antes especial alto).

Por 100 pesos más, es decir, por 400 pesos mexicanos, habrá boletos en venta para la zona 300 (antes preferente). Por 500 el área 100 cabecera (antes especial bajo cabecera) estará abierta para los fanáticos.

Comenzó la venta de boletos para el partido

Twitter Estadio Azteca

Un poco más cerca del terreno de juego la parte 100 lateral (antes especial bajo lateral) autorizó venta de boletaje con un valor de 850 pesos mexicanos. O bien, si gustas una fila más cercana, por 50 pesos extra, 900 para ser exactos, la región 100 plus (antes especial bajo plus) dará accesos en sus asientos.

Superando los 1,000 pesos mexicanos la zona 300 cabecera (antes platea alta cabecera) será una de las posiciones que ofrecerá sus butacas para quienes vayan a comprar un boleto por dicha cifra.

Afición de América y Pumas en el Azteca

Jam media

Mientras que por 1,100 pesos mexicanos el área 300 plus (antes palcos plus), 300 lateral (antes platea plus) y 200 (antes platea baja) serán los que conformarán estos valores para el Clásico Capitalino de este fin de semana en la Liga MX. La modalidad para comprar uno de los boletos disponibles será en las taquillas del Estadio Azteca, por Ticketmaster Online y Centros Autorizados.