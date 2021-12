Liga MX: ¡Ya están las alineaciones! Así saldrá Pumas y Atlas para la semifinal de ida

Ciudad de México.- La segunda semifinal de ida del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX se jugará en el predio del México 68. sede de los Pumas de la UNAM, quienes recibirán al sublíder Atlas de Guadalajara con una alineación ofensiva y peligrosa presentada por el técnico Andrés Lillini.

Después de eliminar al Club América por global de 3-1 tras acabar así mismo el resultado en el juego de vuelta de los Cuartos de Final, los Universitarios encaminan a ser uno de los candidatos al título de los cuatro contendientes, aún cuando se posiciona en el undécimo lugar de la tabla de posiciones.

Los Rojinegros empataron por 1-1 en el global con Rayados de Monterrey, siendo este marcador el acontencido en la vuelta en el Jalisco. Por posición en la tabla Diego Cocca y sus discípulos volvieron a una semifinal de la Primera División después de 17 años, soñando en romper la sequía de 70 años sin un título en este semestre.

Por esa razón el argentino no cederá la iniciativa a los Pumas. La presencia del público y la altura de la Capital no es tema de tensión para Cocca ni para el Atlas, que presentó una formación peligrosa con el objetivo de no retirarse de Ciudad Universitaria sin un marcador que no sea la victoria en la ida.

En Debate te queremos presentar la oncena que los técnicos Andrés Lillini y Diego Cocca confirmaron a unos minutos de comenzar el compromiso de ida de las semifinales del Apertura 2021 de la Liga MX. La cita para el juego es para las 21:00 horas (tiempo de México), 20:00 horas (tiempo de Culiacán).

ALINEACIÓN DE PUMAS DE LA UNAM

1.- Alfredo Talavera

2.- Alan Mozo

25.- Palermo Ortiz

23.- Nicolas Freire

18.- Efraín Velarde

10.- Fabio Álvarez

6.- Erik Lira

17.- Leonel López

7.- Sebastián Saucedo

9.- Juan Ignacio Dinneno

31.- Washington Corozo

Alineación oficial de Pumas

Twitter Liga BBVA MX

ALINEACIÓN DE ATLAS DE GUADALAJARA

12.- Camilo Vargas

15.- Diego Barbosa

5.- Anderson Santamaría

2.- Martín Nervo

27.- Jesús Angulo

14.- Luis Reyes

20.- Jairo Torres

26.- Aldo Rocha

18.- Jeremy Márquez

9.- Julio César Furch

33.- Julián Quiñones

Alineación del Atlas para la ida

Twitter Liga BBVA MX

Leer más: Despliegan más 2 mil policías semifinal ida Pumas vs Atlas