Liga MX: ¡Ya hay castigo! Comisión Disciplinaria anunció sanción a Matías Kranevitter

Nuevo León, Monterrey.- Una semana después de ocurrir el incidente en la cancha del Estadio Universitario -casa de Tigres UANL- en la versión 127 del Clásico Regio, la Comisión Disciplinaria tomó una decisión acerca del golpe que propició Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo.

En una acción donde el balón no estuvo en juego durante la parte complementaria el jugador de Rayados de Monterrey (Kranevitter) hizo caer al venezolano tras una acción antideportiva por la espalda, la jugada no la vio el árbitro central, empero fue grabada por un aficionado que estuvo en la tribuna de El Volcán.

Dicha filmación llegó hasta las oficinas de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), junto con una petición de los felinos para investigar la agresión hacia el venezolano, se tomó la decisión de sancionar al futbolista con dos partidos y un castigo económico en la Liga MX.

Leer más: Liga MX: El defensa Julio César Domínguez volvería con Cruz Azul para la Jornada 12

"Se sanciona al jugador Claudio Matías Kranevitter con dos partidos de suspensión y con una multa económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 5, 17, inciso e) del Reglamento de Sanciones de la FMF, vigente para la Temporada 2021-22", explica el comunicado.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria

Twitter Federación Mexicana de Futbol

OFRECIÓ DISCULPAS POR AGREDIR A SOTELDO

Previo a la sanción impuesta por la Disciplinaria Matías Kranevitter pidió disculpas a la afición por acometer dicho golpeo sobre su colega Yeferson Soteldo, pues ellos como jugadores de la Liga MX tendrían que poner el ejemplo en la cancha y asumir sus propias acciones.

"Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucediddo el día sábado en el Clásico Regio. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El futbol es un deporte que amamos", escribió en sus 'stories' de Instagram.

Matías Kranevitter sancionado 2 partidos

Jam media

QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ MATÍAS KRANEVITTER

Leer más: Liga MX: Refuerzos de León no han ido lo que se esperaban

El volante argentino no estará presente en el partido de la jornada 12 contra Chivas de Guadalajara y frente a Diablos Rojos del Toluca en el partido postergado de la fecha 4 de la Liga MX. Volvería a la actividad hasta el sábado 9 contra Santos Laguna.