Liga MX: Yeferson Soteldo se ausenta de la practica de Tigres previo al inicio del AP2022

El extremo izquierdo venezolano, Yeferson Soteldo, dio la nota este día en el entrenamiento de los Tigres de la UANL, al ser una de las ausencias más notables a solo unos días del debut del equipo en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Yeferson Soteldo ya se ha visto envuelto en este tipo de problemas desde su llegada al futbol mexicano, ya que previo a la pretemporada se dio a conocer que no estaría reportando de inicio por atender otras cuestiones.

En su momento se le filtro con Nicolás 'Diente' López por ausentarse de un entrenamiento tras estar de fiesta. Sin tener permiso de la directiva y el cuerpo técnico, el extremo izquierdo venezolano no se presento en el entrenamiento.

La práctica de hoy arrancó a las 8:30 horas y al momento de saltar el plantel a la cancha del Volcán no estaba. Según el portal Telediario, el venezolano no tenía ningún permiso para no estar presente en la práctica.

El día de hoy, el delantero esta de fiesta por su cumpleaños número 25 y muchos aficionados bromean en redes sociales sobre el hecho de que el futbolista se ausento por la fiesta que se armo el día de ayer en sus festejos de cumpleaños.

Habrá que ver en las próximas horas cuál es la razón de la ausencia del extremo venezolano y si tiene una justificación para su falta.

Tigres de la UANL debuta este sábado en su estadio ante la Maquina Celeste del Cruz Azul, en duelo correspondiente de la jornada 1 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El partido esta pactado para dar inicio en punto de las 18:05 horas de Sinaloa y a las 19:05 horas del centro de México.