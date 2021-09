Liga MX: Yon de Luisa dice que es una falta de respeto que Wolves no ceda a Raúl Jiménez.

México.- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, afirmó este viernes que fue una falta de respeto que el Wolverhampton de la Premier League no permitiera acudir a Raúl Jiménez al llamado de la Selección Mexicana.

“Se le faltó el respeto a las selecciones diciendo que los jugadores corrían riesgo de contagios. Sabemos que la FIFA se comunicó directamente con los Wolves y ahora esperamos a ver cómo reacciona este equipo”, acusó el directivo.

Jiménez no pudo estar en el triunfo de México 2-1 sobre Jamaica, en el arranque de la eliminatoria mundialista de la Concacaf por la negativa de su equipo, el Wolverhampton, a dejarlo viajar.

El pasado 24 de agosto la Premier League anunció que no cedería jugadores para los partidos de selecciones nacionales que se jugaran en países que estuvieran en la lista roja por el Covid-19.

México estuvo entre las selecciones afectadas con la ausencia de Raúl Jiménez, delantero que el argentino Gerardo Martino, seleccionador nacional, ha calificado como clave en su esquema de juego.

Ante la negativa del Wolverhampton de no ceder a Jiménez, Martino llamó a Santiago Giménez delantero del Cruz Azul de la Liga MX.

De Luisa explicó que la Federación Mexicana de Futbol ya recurrió a la FIFA para que esto no se vuelva una constante.

“Queremos que esto no vuelva a pasar. Ahora es un caso masivo, no podemos ver a Raúl como un caso único, pero es responsabilidad de la FIFA que es la autoridad máxima del futbol internacional el que esto no vuelva a suceder”, subrayó.

La Selección Mexicana venció este jueves a Jamaica en las eliminatorias.

El directivo comentó que la negativa para ceder jugadores a las distintas selecciones terminará por perjudicar a los equipos dueños de los futbolistas.

“El limitar los préstamos a ciertos países es una falta de respeto en la que perdemos todos; pierde el jugador, nosotros como selección, el aficionado y al final del día también perderá el club que tendrá que acatar las determinaciones y sanciones de la FIFA”.

Yon de Luisa argumentó que la FIFA ha estado al tanto de los protocolos para evitar contagios de cada selección, por lo que no había razón para que los equipos prestaran a sus elementos.

“Los jugadores tenían el derecho de venir, todos tenemos que sujetarnos a las reglas del juego, nosotros hemos aplicado protocolos extraordinarios para evitar contagios. Siempre se ha visto como prioridad la salud de los atletas y cuerpos técnicos”, concluyó.

En el inicio del octagonal de las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022 la Selección Mexicana venció 2-0 a Jamaica en el Estadio Azteca con goles de Alexis Vega y Henry Martín que militan en la Liga MX.