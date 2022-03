Liga MX: Youtuber aficionada al Atlas relató su experiencia en el Estadio La Corregidora de Querétaro

Luego de los lamentables actos de violencia en el Estadio La Corregidora durante el partido entre el Querétaro vs Atlas de la Jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, circulan nuevas versiones de los aficionados que narran lo que vivieron aquella lamentable tarde en la que se manchó el futbol mexicano.

Camila de la Mora, aficionada a los Zorros y Youtuber, relató mediante sus videos cuál fue la manera en la que se salvó de ser agredida por los pseudoaficionados del Querétaro, ya que traía puesta una playera negra con el escudo del Atlas, pero con su cabello logró ocultarlo.

“En este viaje me acompañaban mi mamá, mi niña, y una prima. Así es, éramos puras mujeres y venían únicamente conmigo para acompañar. Ese día me puse el jersey más neutro que pude encontrar, jersey negro”, explicó.

Sin embargo, Camila abrió su corazón y lamentó haber sido víctima de acoso por los seguidores del equipo queretano, quienes le faltaron al respeto por usar los colores del Atlas de Guadalajara.

“Me duele mucho tener que hacer este tipo de video, nunca me imaginé que tuviera que hacerlo, pero con un poco más de calma y ya estando en Guadalajara, quiero contarles lo que yo viví en Querétaro. Como de costumbre hice el viaje, yo suelo seguir al equipo de mis amores a todas las canchas del país, Querétaro no iba a ser la excepción. Todo lo que vi, vivirá en mí cabeza por mucho tiempo. Algo en mí cambió este sábado, algo dentro de mí se rompió. Sé y comprendo que no soy la única, sé que muchos como yo se encuentran en esta situación”, lamentó.