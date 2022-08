Liga MX anuncia cambios en su convocatoria para el All Star ante la MLS

México.- A días de que se juegue la segunda edición del All Star entre la MLS y la Liga MX se han presentado algunos cambios de último momento en el que involucran al futbol mexicano quienes han tenido que hacer algunas modificaciones de urgencia en la convocatoria pues no podrán contar con 3 jugadores que fueron claves en la última temporada 2021-2022.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Liga MX anunció las bajas de 3 elementos que eran parte de la primera convocatoria. El caso de Matheus Doria quien juega para Santos, su salida de debe a una lesión que no le permitirá jugar este duelo, mismo caso que vive el lateral del Atlas, Diego Barbosa quien no se podrá integrar al equipo de estrellas del futbol mexicano y el último es Jordan Carillo quien ya no puede ser tomado en cuenta ya que no es parte de la Liga MX el haber fichado por el Sporting de Gijón.

Al mismo tiempo la Liga MX dio a conocer a los jugadores que serán parte de la nueva lista, el lugar del brasileño será ocupado por el defensor de Cruz Azul, Juan Escobar. El bicampeón por Guido Pizarro y la revelación de la temporada por Luis Quiñones, estos dos últimos jugadores de los Tigres quienes serán cedidos para jugar ese partido.

De momento el resto de jugadores se mantienen iguales en su convocatoria por lo que se espera que en los siguientes días se estén reportando para viajar a Estados Unidos para su partido. El duelo se jugará el 10 de agosto por lo que la Jornada 7 de la Liga MX podrá disputarse, luego los futbolistas volarán al Allianz Field para el duelo de habilidades y el partido oficial.

Ya la Liga MX y la MLS el año pasado tuvieron un duelo similar en donde el ganador del duelo de habilidades fue el futbol mexicano mientras que la liga de los Estados Unidos se quedó con el primer Juegos de Estrellas en la historia entre las dos ligas.