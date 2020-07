Liga MX emite su postura ante la situación de Billy Álvarez y Cruz Azul

Ciudad de México.- La Liga MX ya expuso su postura acerca del caso de Cruz Azul y de la orden de aprehensión que se dio sobre Guillermo Álvarez, presidente del equipo celeste. En su comunicado la liga analiza la situación y con base en lo que hasta el momento se ha revelado anuncian que no hay por que actuar si no hasta que las autoridades en verdad tengan datos certeros.

El órgano presidido por Enrique Bonilla en listo 4 puntos en los que se explica que debe pasar para poder iniciar un proceso de desafiliación ya sea para el equipo o el mismo Billy Álvarez. En el primer punto señalan que la investigación es contra Guillermo Álvarez y no sobre el Club por lo que desde ese punto, Cruz Azul no correría peligro de una desafiliación.

Como segundo punto se explica que según los lineamientos de la Liga MX solo se puede actuar una vez que las investigaciones den y condenen un cargo sobre la persona citada anteriormente. En el tercer punto se especifica que mientras que Guillermo Álvarez no sea declarado culpable no iniciarán ninguna acción en su contra y en el último punto la Liga MX reafirma su compromiso con las autoridades para esclarecer cualquier situación.

Comunicado de Liga MX sobre el tema de Guillermo Álvarez | Captura

Este jueves el abogado de la Cooperativa de Cruz Azul habló y dejo claro que el equipo de futbol no presentaría ningún problema de desafiliación ya que el equipo no pertenece a Guillermo Álvarez y si a la Cooperativa quien se encargaría de la administración del equipo. También dejó claro que con la orden de aprehensión para Billy, deberá presentarse ante el juez en el penal de Almoloya y ahí se dictaminará si es culpable o no.

"Es directivo, pero cometió actos ilícitos en perjuicio de la dueña que es la cooperativa, entonces no tendría razón de ser desafilado porque recibiría la empresa un castigo doble: por un lado el directivo robando la empresa y por otro desafilado el equipo", comentó el abogado.

"En principio tiene que ir a la cárcel, irá al penal de máxima seguridad conocido como Almoloya o Altiplano, donde un Juez determinará si lo vincula a proceso. Sin embargo, por la edad puede solicitar la prisión domiciliaria".

Cruz Azul que vive uno de sus mejores momentos en el campo se podría ver afectado emocionalmente si el caso no se soluciona de una forma inmediata. La maquina tiene hasta el día de hoy un invicto que viene cosechando desde el torneo pasado, toda la pretemporada y el inicio del Guard1anes 2020. Para esta jornada 2 que está por iniciar, el equipo de Robert Dante Siboldi visita el estadio Cuauhtémoc para medirse al líder Puebla, este viernes en punto de las 19:30 pm.

