Liga MX no está en las opciones de Luis Suárez; Diego Aguirre lo invitó a Cruz Azul

Ciudad de México.- Después de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores de América, Luis Suárez se decidió por no firmar con los 'Millonarios', por lo que sigue libre y todavía tuvo una última para venir a la Liga MX, sin embargó aclaró que, hoy, no está en su mente venir a México.

Durante el marcado de fichajes varios equipos nacionales sondearon al 'Pistolero', entre ellos los Diablos Rojos del Toluca, mientras que, el caso más recién incorpora a la Máquina de Cruz Azul, ya que el técnico uruguayo, Diego Aguirre, lo invitó al club reforzar el ataque cementero en el Apertura 2022.

No obstante el exfutbolista del Atlético de Madrid seguirá buscando algún otro equipo en el viejo continente, ya que ha dicho que quiere seguir en el futbol europeo.

"Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción", "Mencionó Luis Suárez en el programa radiofónico Sport890 de su país.

Cabe señalar que el actual entrenador de Cruz Azul mantiene una buena relación con el veterano, no obstante declinó la invitación de su compatriota, quien seguirá contando en la ofensiva con: Ángel Romero, Santiago Giménez y Uriel Antuna en el torneo liguero.