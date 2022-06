"Liga MX puede estar en el top mundial"; Miguel Ángel Gil, dirigente del Atlético de Madrid

Madrid, España.- Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético de Madrid, equipo español que participa en LaLiga, es parte de los inversionistas del Atlético de San Luis desde el 2017 y al ver el nivel que existe en Liga MX sujetó en el Summit que podría situarse entre las cinco mejores ligas del mundo.

"México tiene lo más importante, público y apasionado, lo único que necesitan es regular. No tengo duda que la Liga MX estaría entre las cinco mejores del mundo, dando esos pasos, creo que ustedes no son conscientes de lo que es México a nivel futbolístico", aseveró el empresario español que ha tratado de trasladar tres propuestas para crecer el futbol mexicano.

"Hay dos elementos esenciales que yo me canso de intentar llevar allá, pero no soy nadie en México, no sé si les importa o no, que creo pudiera ser lo mejor, el control económico y la venta centralizada de derechos. Con un fondo de España o Europa, metería dinero para dos asuntos: terminar con la violencia y hacer experiencias más atractivas para el aficionado", explicó.

Por otro lado Miguel Ángel Gil invitó a la Liga MX en pensar en los aficionados que tienen alrededor del mundo, ya que de regular a nivel global podría competir con la liga inglesa, la liga alemana y, por supuesto, con la liga española donde juega su equipo Atlético de Madrid.

Vista general tras el día de la final

Jam media

"Deben de regular a nivel global, no sólo en Estados Unidos, porque hay mucho mexicano en el mundo, así, podría competir con la liga de Inglaterra, Alemania y España", sentenció el propietario durante su participación en el Summit de la Liga MX 2022.

NO QUIEREN UN CAMBIO EN LIGA MX

Mientras que el dirigente fue directo con sus palabras y afirmó que "hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien. aquellos que dirigen en el futbol azteca no aceptan la evolución de este deporte".

TERMINÓ EL SUMMITT DE LIGA MX 2022

Durante tres días se llevó a cabo este evento en la que la vanguardia y la innovación se encontrarán en busca del crecimiento de la industria del deporte nacional e internacional, a través del intercambio y apertura de conocimientos y de la generación de valor a partir de las tendencias y los casos de éxito.

En el día de cierre estuvo presente el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, quien se encargó de concluir esta reunión que recibió a grandes exponentes en la materia. "Las personalidades que tuvimos son referentes de su tema. Tuvimos a directivos de la Roma, del Atlético de Madrid, hablamos de futbol femenil y de la tecnológia que acercan a los aficionados como son las NFT's"", señaló.