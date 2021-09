Liga MX reporta siete casos de conmoción cerebral en el inicio del torneo.

Desde hace algunos meses el futbol a nivel mundial a prestado atención a las conmociones cerebrales que se han dado en las diferentes ligas alrededor del mundo, por lo que la FIFA lanzó un protocolo para esas situaciones por lo que la Liga MX lo inicio a implementar en sus diferentes ligas y categorías durante este torneo.

Por medio de un comunicado la Liga MX dio a conocer que en el inicio del torneo Grita México A21 se han suscitado siete diagnósticos de Conmoción Cerebral.

“Siguiendo la normativa de FIFA, a partir del #GritaMéxicoA21 se puso en marcha el Protocolo de Conmoción Cerebral en todas las categorías de Fuerzas Básicas, Expansión, Femenil y Máximo Circuito de la LIGA BBVA MX, reportando del 16 de julio al 31 de agosto un total de 52 intervenciones de los médicos certificados y sólo siete diagnósticos de conmoción”.

“Con la prioridad de salvaguardar y cuidar la salud de todos los jugadores, la LIGA BBVA MX en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y, el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Futbol ha capacitado y certificado, de manera presencial o en línea a 140 médicos de los Clubes, para que en colaboración con neurólogos se aplique adecuadamente el Protocolo”, escribió la Liga MX en el comunicado.

Durante las primeras siete fechas de la Liga MX, Sub 18, Sub 20, Liga MX Femenil, seis jornadas de la categoría Sub 16 y cinco fechas de la Liga de Expansión MX se han reportado 52 intervenciones de los médicos en partidos o entrenamientos derivadas de un golpe en la cabeza.

De esas intervenciones sólo en siete de ellas el diagnóstico ha sido positivo a conmoción cerebral, por lo que los jugadores han tenido que seguir el Protocolo, el cual indica que la o el futbolista sea sometido a una segunda revisión de 24 a 48 horas del incidente, permitiendo su regreso a partidos al concluir su proceso de rehabilitación y con el alta médica de un neurólogo ajeno al Club.

Los casos de conmoción cerebral que se han suscitado en el futbol mexicano se han presentado de la siguiente manera: Dos en la Liga MX, dos en la Liga MX Femenil, dos en Sub 18 y uno más en Sub 20.

Comunicado de la Liga MX sobre los casos de conmoción cerebral/@LigaBBVAMX

Durante los partidos de la Liga MX, Femenil y de Expansión, es un médico especialista, que no pertenece a los clubes el encargado de realizar las pruebas pertinentes para determinar si existe o no una conmoción. Por su parte, en los partidos de Fuerzas Básicas es el médico certificado de cada Club el responsable de examinar a sus futbolistas.

La Liga MX dio a conocer que se mantiene a la vanguardia en las regulaciones de FIFA procurando el bienestar de todos sus jugadores, por lo que seguirá trabajando de cerca con el INNN para certificar a más médicos, mantener actualizados los procedimientos y conocimientos, así como evaluar a profundidad cada incidente que se presente en los partidos de sus diferentes categorías, dijo en el comunicado.