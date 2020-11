Liga MX revela los horarios de la Reclasificación a iniciar el 21 de noviembre

Ciudad de México.- La Liga MX ha revelado los horarios y fechas para los 4 partidos de la Reclasificación, en donde 8 equipo buscan uno de los 4 lugares disponibles para la Liguilla del Guard1anes 2020. Con la pausa de la Fecha FIFA, se entabló la reunión para confirmar los horarios, pues las fechas ya habían sido reveladas con el calendario.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Liga MX se publicó una imagen en donde se muestran los 4 partidos previos a la fase final. Iniciando el 21 de noviembre los partidos de Santos vs Pachuca y Chivas vs Necaxa, y para el 22 de noviembre, Tigres vs Toluca y el Monterrey vs Puebla. Hay que recordar que estos partidos son a eliminación directa, quien gane va a la Liguilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una vez jugados los partidos y completados los 8 equipos que pelearán por el título ahora si la Liguilla del Guard1anes 2020 dará inició oficialmente el 25 y 26 de noviembre, teniendo pocos días de recuperación, algo que será ventaja o desventaja para cualquiera de los equipos, pues uno estarán parados por ya dos semanas y otro por jugar unos días antes.

Horarios y fechas

Sábado 21 de noviembre

Santos vs Pachuca | 19:00 pm | Fox Sports Rival Cruz Azul

Cruz Azul Chivas vs Necaxa | 21:10 pm | TUDN y Azteca Rival América

Domingo 22 de noviembre

Tigres vs Toluca | 19:00 pm | TUDN | Rival Pumas

Pumas Monterrey vs Puebla | 21:10 pm | Fox Sports | Rival León

Horarios y fechas de la Liga MX | Foto: Twitter Liga MX

Los rivales restantes ya están esperando en la fase de Cuartos de Final, ellos consiguieron su calificación directa al posicionarse dentro de los mejores 4 equipos y estos son: León, Pumas, América y Cruz Azul, todos ellos recibirán su segundo partido en calidad de local, sin importar su siguiente rival.

Ya con los horarios y fechas programadas, el siguiente problema que podría presentarse es que los futbolistas que fueron cedidos con su selección puedan llegar indispuestos por alguna lesión, enfermedad o que incluso positivo a Covid-19.

Esto hace más preciso los exámenes pera evitar que más de uno pueda resultar contagiado, además de que el tiempo entre la llegada de los jugadores y el partido es muy corto, ese sería un punto a considerar.