Liga MX se manifiesta sobre el posible caso de racismo en partido de San Luis ante Santos

Este jueves se vivió un momento de polémica y vergüenza para el futbol mexicano, después de que el jugador ecuatoriano Félix Torres de Santos Laguna denunciara insultos racistas por parte de jugadores del Atlético San Luis en el partido que marcó el inicio de la séptima jornada del torneo Guard1anes Clausura 2021 en la Liga MX.

El partido que ganó San Luis por 1-0 ante Santos, terminó con un conato de bronca entre jugadores los jugadores que terminó con la expulsión de Félix Torres de Santos y de Diego Pineda de San Luis.

Tras el partido se dio a conocer que el percance inició debido a insultos racistas por parte de los jugadores de Atlético San Luis hacia Félix Torres de Santos, así lo denunció Doria y el propio jugador ofendido, además que los Guerreros también levantara la denuncia para defender a su jugador.

Ante la situación del posible racismo hacia Félix Torres de Santos, la Liga MX ha anunciado en un comunicado emitido este viernes que tomarán cartas en el asunto e investigarán lo sucedido.

“La LIGA BBVA MX informa que se turnó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol la apertura de la investigación por los hechos ocurridos anoche en el partido entre los Clubes Atlético de San Luis y Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras”, se lee en el comunicado.

La Liga MX mostró su preocupación sobre lo sucedido y dijo que sobre ninguna sircunstancia se permitirán los hechos de racismo en el futbol mexicano, además de reiterar las sanciones que se podrán aplicar en caso de encontrar culpables.

“La LIGA BBVA MX manifiesta que como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha”, termina el comunicado.

Félix Torres denunció los insultos de racismo por parte de jugadores del Atlético San Luis al término del partido de este jueves.

El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga”, dijo Torres al final del juego.