Liga MX vs MLS donde y a que hora verlo | Juego de Estrellas

Llego la hora del gran partido que demostrara que liga es la mejor en estos momentos y es que la Liga MX y la MLS se miden mañana en Los Ángeles en el primer partido de Juego de Estrellas en la historia.

Ambos circuitos se verán las caras el día de mañana desde el Banc of California de Los Ángeles, California. Los dos equipos se encuentran desde el lunes ya entrenando para lo que sera este gran juego que reúne a lo mejor de ambos circuitos.

Para este partido, tanto la Liga MX y la MLS llamaron a un total de 26 jugadores para que formen parte de este juego en Los Ángeles. El circuito mexicano ha sufrido grandes bajas previo a este duelo, primero fue Andre-Pierre Gignac, continuando con José de Jesús Corona y Jesús Gallardo entre otros por parte de los mexicanos.

Por parte del circuito de primera división estadounidense, tendrá las bajas sensibles de los aztecas Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández.

A pesar de ello, el puñado de estrellas que comandarán Juan Reynoso y Bob Bradley sin duda prometen muchas emociones, por lo que nos espera un encuentro sin precedentes.

Seleccionados de MLS.

Pedro Gallese (Orlando City), André Blake (Philadelphia Union), Matt Turner (New England Revolution), Walker Zimmerman (Naschville), Alex Roldán (Seattle Sounders), Kai Wagner (Philadelphia Union), James Sands (New York City), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Jesús Murillo (LAFC), Yeimar Gómez (Seattle Sounders), Julián Araujo (LA Galaxy), George Bello (Atlanta United), Miles Robinson (Atlanta United), Rodolfo Pizarro (Inter Miami), Lucas Zelarayán (Columbus Crew), Joao Paulo (Seattle Sounders), Damir Kreilach (Real Salt Lake), Eduard Atuesta (LAFC), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Emanuel Reynoso (Minnesota United), Raul Ruidíaz (Seattle Sounders), Nani (Orlando City), Diego Rossi (LAFC), Gustavo Bou (New England Revolution), Daniel Sallói (Sporting Kansas City), Ricardo Pepi (FC Dallas), Cade Cowell (San Jose Earthquakes).

El Banc of California será la sede del Juego de Estrellas. Foto: Twitter MLS

Equipo de la Liga MX.

Alfredo Talavera (UNAM), Guillermo Ochoa (América), Nahuel Guzmán (Tigres), Matheus Doria (Santos Laguna), Pablo Aguilar (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Tijuana), César Montes (Rayados), William Tesillo (León), Salvador Reyes (América), Juan Escobar (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Rayados), Jorge Sánchez (América),Luis Romo (Cruz Azul), Fernando Gorriarán (Santos), Rubens Sambueza (Toluca), Javier Salas (Puebla), Pedro Aquino (América), Diego Valdés (Santos Laguna), Ángel Mena (León), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Erik Lira (Pumas), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Pedro Canelo (Toluca), Nicolás Ibáñez (Pachuca), Rogelio Funes Mori (Rayados), Alexis Vega (Chivas).

Este partido lo puedes ver en punto de las 19:30 horas de Sinaloa y a las 20:30 horas del centro de México a través de los canales de ESPN y TUDN.