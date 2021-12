Liga MX: Presidente de los Rojinegros del Atlas afirma que el arbitraje siempre genera polémica

El presidente de los Rojinegros del Atlas, José Riestra, asegura que el arbitraje en ocasiones a veces se torna a favor y o en contra, debido a las últimas polémicas que se han vivido en la Liguilla en el plantel tapatío.

"El arbitraje siempre genera polémica; a veces a favor, a veces en contra. Me apego al trabajo, al día a día, hoy recibimos reporte de la comisión así como lo recibimos un par de días atrás donde hay una entrada de Velarde a Jairo y desde el punto de vista de todos se tenía que sancionar y no se hizo. Ahora recibimos el reporte donde la comisión dice que no existe penal. La polémica siempre estará, la mala intención, envidia, buscar caos donde no hay, siempre se va a buscar", declaró para TUDN.

Riestra afirma que el futbol es un deporte que siempre genera polémica y es un tema que se ha hablado en la asamblea de dueños.

"Estamos en un deporte que siempre generará polémica, saldrá a quién beneficia y perjudica. Hoy en la asamblea de dueños se discutió el arbitraje, ante la sorpresa de muchos, el América es el equipo que más veces ha tenido el arbitraje en contra cuando en los medios se genera la polémica de que es en favor del América todo. Siempre se buscará un culpable, oigo que cuando los equipos perdemos, perdemos por el arbitraje, la conciencia está tranquila, ahí está el profesionalismo y con eso me quedo".

Sobre el tema de la violencia, el dirigente asegura que es lamentable ver estos hechos previo a la gran final con el tema de la venta de boletos.

"Estas escenas son lamentables, lo triste es que es de unos cuantos que hace que todos nos veamos mal como institución. Estas imágenes no caben en el fútbol mexicano, los revendedores aprovechan la ilusión para sacar un provecho personal. Estas personas no están ni interesadas ni fueron a un partido durante toda la temporada y ahora aprovechan esta ansiedad de la gente de querer estar. Que la gente compre en la página, no es necesario ir, les pido mucha tranquilidad", concluyó.