Liga Mexicana de Beisbol celebra su 95 aniversario y así le festejan

Ciudad de México.- Este 28 de junio se celebra el 95 aniversario de la fundación de la Liga Mexicana de Beisbol, aunque por el momento no todo es alegría ya que la debería ser una fiesta se ha tenido que posponer por la pandemia de coronavirus.

El primer juego se remonta al 28 de junio de 1925 en donde tuvieron por primera ver a México enfrentando al Agrario, donde los locales ganaron el duelo en 14 entradas por pizarra de 7-5, sobre el juego no existe registro en video.

México ha tenido beisbol desde ese año y solo en un momento puntal no ha habido beisbol en el verano y fue por la huelga que los jugadores realizaron en 1980, de ahí en fuera no ha existido otro motivo para que se cante play ball. Aunque este 2020 en su temporada de aniversario es posible que no se tenga debido a la pandemia de Covid-19 que ya ha retrasado el inicio.

La Liga Mexicana de Beisbol tomó una importancia para los peloteros que buscaban otro tipo de beisbol en aquellos años, ya que fue 20 años más tarde cuando la Liga Mexicana del Pacífico apareció en la temporada de invierno donde también fue un parte aguas para los peloteros.

Actualmente el equipo con más títulos desde su creación son los Diablos Rojos del México, quienes iniciaron su historia en el beisbol profesional en 1940 y han logrado 16 campeonatos, luego le siguen Los Tigres y Sultanes de Monterrey, equipo que ahora comparte participación en las dos ligas de México.

A lo largo de la historia se han llegado a tener más 90 equipos registrados de los cuales ahora solo 15 de ellos siguen vigentes.

