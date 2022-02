Liga Mx: “A todos los preparamos de la mejor manera” expresó Ambriz

El conjunto de los Diablos Rojos del Toluca es una de las escuadras que no disputará su encuentro este fin de semana, correspondiente a la jornada número cuatro del Grita México Clausura 2022, debido a que su rival, Rayados de Monterrey, actualmente están disputando el Mundial de Clubes de la FIFA en Emiratos Árabes Unidos. El cotejo se llevará a cabo el próximo 6 de abril en el Estadio Nemesio Diez; Por lo pronto, los Choriceros aprovecharon el parón por fecha FIFA para disputar un par de encuentros amistosos en sus instalaciones, al tiempo que, Ignacio Ambriz, estratega de los del Estado de México, hizo un balance general del arranque de torneo de sus dirigidos.

“Es sorprendente la actitud y la gran disposición que están mostrando los jugadores, al aguantar jornadas dobles. Que, ante el cansancio, también ayuda en la parte mental de saber que se está haciendo un trabajo a fondo con mucha intensidad como a mi me gusta. Para eso te sirven estos parones; para irte acercando a la gente que piensa que no es tomada en cuenta, sabiendo que tiene una oportunidad de poder jugar. Al trabajar con todos ellos y ver a los jóvenes de la sub20, sub18 y sub16; eso me va permitir no tener pretextos. A todos los preparamos de la mejor manera” mencionó Ambriz acerca del comienzo de torneo para los Diablos Rojos.

Tras comenzar la presente campaña con una derrota contundente de cinco goles a cero en su visita a Ciudad Universitaria ante los Pumas de la UNAM, los Diablos Rojos retomaron el camino de la victoria doblegando, en el Nemesio Diez, al conjunto de Santos Laguna tres goles a uno, con anotaciones de Daniel Álvarez, Leonardo Fernández y Diego Rigonato. Ya en la fecha tres, visitaron el “Kraken”, ante la escuadra de Mazatlán, obteniendo el triunfo dos a uno; Pedro Alexis Canelo y Leonardo Fernández desde los 11 pasos, sentenciaron todo para los Diablos.

“Es cierto que no empezamos bien. Han existidos momentos malos, regulares y alguno que otro bueno. Y solo lo vas logrando con el paso de partidos; hoy nos hemos enfocado en corregir errores, en ir mejorando el aspecto físico, que, para mí, es algo importante. Teníamos que aprovechar esta cuña en todos los aspectos: Físicos, técnico y táctico, porque después de febrero, se vienen meses complicados, con mucha carga de trabajo en cada partido que no te deja entrenar, simplemente recuperar”, puntualizó el estratega mexicano.

Tras el parón por fecha FIFA, aunado al compromiso reprogramado ante los Rayados del Monterrey debido a la participación de la Pandilla en el Mundial de Clubes, los Diablos Rojos sostuvieron un par de partidos amistosos ante La Piedad y Coyotes de Tlaxcala con sendas victorias 3-0 y 3-1, respectivamente. Para la jornada 5 del Grita México Clausura 2022, se medirán al conjunto del Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras Ramírez el próximo sábado a las 17:00 horas del centro por las pantallas de ESPN.