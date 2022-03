Liga Mx: “A veces los cambios hacen que reinicies todo de nuevo”: Luis Romo

Los Rayados de Monterrey, enfrentarán esta noche, el encuentro pendiente ante Bravos de Juárez; mismo que es se aplazó debido a la participación de la Pandilla en el Mundial de Clubes de la FIFA, en los Emiratos Árabes Unidos. Luis Romo, refuerzo llegado para la presente campaña, ya bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, habló ante los medios de comunicación, en conferencia de prensa, de cómo ha sido su adaptación en el conjunto regio hasta el momento.

“A veces los cambios hacen que reinicies todo de nuevo. Te enfoques en hacer lo básico primero y es lo que hemos hecho; hemos vuelto a ser un equipo ordenado, con un buen manejo del partido. En lo personal, hay un poco de más confianza y más soltura; creo que nos liberamos de algo”, mencionó Luis Romo, mediocampista de Rayados de Monterrey, en la previa del encuentro ante Juárez.

Romo arribó al conjunto de la Pandilla, procedente de la Máquina de la Cruz Azul -en un intercambio, más una suma de dinero por los servicios de Charly Rodríguez-. Los primeros partidos no fueron del agrado del graderío del BBVA por la labor del mexicano; sin embargo, poco a poco ha demostrado su calidad y técnica sobre el rectángulo verde. En ese sentido, habló de la semana intensa de trabajo que tienen por delante, destacando el Clásico Regio.

“Nos rezagamos un poco, pero, hay que recuperarlo en este encuentro pendiente y en el Clásico también. Me quiero enfocar mucho en el partido de mañana, pero ya se respira y ya se siente aquí en la ciudad, lo que viene el sábado. Es algo muy lindo”, expresó el mediocampista mexicano nacido en Ahome, Sinaloa.

El oriundo de Ahome, Sinaloa, en la presente campaña con la camiseta de los Rayados, con el #4 en espalda, ha disputado el 62.08% de los minutos posibles en Liga Mx; es decir, 447, repartidos en 7 enfrentamientos, con 4 titularidades, en los cuales, ha aportado un par de asistencias, la última de ellas, en la victoria ante Mazatlán. Poco a poco ha cambiado los abucheos por aplausos y ganado el reconocimiento de los seguidores de la Pandilla, en redes sociales.

“De doble 5 me siento muy bien, de poco recuperando esa confianza de futbol que me permitió desarrollarme un poco más adelante. Mi posición original es donde estoy; volver a las bases que me dio un poco más de fijo, aprovechando un poco más de sorpresa, me está cayendo muy bien. Me gusta donde estoy jugando ahora”, sentenció.

Mientras tanto, romo y el resto de la plantilla de Rayados se encuentra mentalizados en el enfrentamiento de esta noche, ante Bravos de Juárez, en punto de las 21:06 horas del centro de México, desde la cancha del BBVA, a través de la señal de Fox Sports; en el marco de la jornada 5 del Clausura 2022.