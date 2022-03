Liga Mx: Aficionados de Atlas unen fuerzas con desaparecidos

Las acciones del balompié nacional se vieron manchadas, por un grupo de “aficionados” que realizaron destrozos, no solo en el inmueble de La Corregidora, sino en el corazón de decenas de familias; la mayoría de ellas, en Guadalajara. Por lo pronto, no existe un número oficial de personas lastimadas, no localizas, y en el peor de los casos, fallecidas.

Las autoridades del Estado de Querétaro, así como la Federación Mexicana de Futbol, se han mantenido en la postura, que no existen fallecidos; sin embargo, información extraoficial por parte de la propia afición rojinegra, indica que la cantidad asciende a 30 personas que perdieron la vida, en uno de los capítulos más oscuros de la historia, en el balompié nacional.

Leer más: MLB: La cifra de los 3 mil hits aguarda por el gran Miguel Cabrera

En el caso de los seguidores de la Academia, han unido esfuerzos desde distintos puntos de la república mexicana para dar con la localización de personas que, desafortunadamente, aún se encuentran en calidad de desaparecidas, debido a los actos violentos, siendo despojados, en la mayoría de casos, de sus pertenencias como lo es dinero y celulares. La incomunicación con los suyos, una constante.

Ante ello, los propios aficionados de los Zorros, a través de redes sociales han mostrado su apoyo uno con otros para la localización de aquellos que se encuentran incomunicados. Mediante páginas de Facebook, se dieron a la tarea de mantener informados a los familiares de los afectados cada que existía una noticia buena, dentro de todo lo malo del suceso.

Cada que una persona era localizada por los familiares o conocidos, era publicada a través de redes sociales, generando múltiples comentarios por sus cercanos, así como la ciudadanía en general. México, ha vivido el terror colectivo, en reiteradas acciones, y este tipo de situaciones, demuestran la unión del pueblo azteca, a pesar de las adversidades. En este caso, sin importar los colores del equipo que siguen, apoyan en gran o menor medida.

Leer más: NBA: Harden empató a Reggie Miller en la lista de máximos tripleros

Por lo pronto, aún con el anuncio oficial por parte de las autoridades que encabezan la Liga Mx, el conjunto de Atlas, disputará su próximo compromiso, de nueva cuenta, en calidad de visitante. Una de las situaciones que fue dada a conocer por la Federación es la no presencia de las barras en los recintos rivales. Los Rojinegros, medirán fuerzas ante Necaxa en la cancha del Victoria.