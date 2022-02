Liga Mx: “América es un club grande” expresó Otero en su llegada al Nido

Hace un par de días, las Águilas del América anunciaron la contratación de Juan Fernando Otero, proveniente de Santos Laguna, como una petición especial de parte del cuerpo técnico comandado por Santiago Solari. El fichaje del colombiano de 26 años de edad se efectuó en las horas previas al cierre de registros de la Liga Mx. Tras llegar a un acuerdo con los de la Laguna, el extremo arriba a la Ciudad de México para enfundarse en la casaca del América con el número 30 en la espalda. Al respecto, el nuevo fichaje águila habló acerca de su sentir en sus primeros días con los azulcremas.

“Cuando me enteré muy contento porque América es un club grande, donde te exigen estar siempre en los primeros lugares y también estar en buen nivel. Aquí llegué y los compañeros me acogieron muy bien, muy buenas personas y eso también te da mucha confianza para hacer las cosas bien. El técnico desde que llegó comenzó a hablarme; que iba a estar con un grupo muy bueno, que me iban apoyar en todo. Eso te da la confianza de que hagas las cosas bien”, expresó Otero en una entrevista a través de las cuentas oficiales del club.

El jugador arribó a suelo mexicano para el Guardianes 2021 con Santos Laguna; temporada en la cual disputó un total de 23 enfrentamientos, marcando en tres oportunidades y siendo subcampeón del futbol mexicano, cayendo en la final ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Por el Apertura de ese mismo año, alcanzó los 20 partidos con los de la Comarca, esta vez marcando una sola ocasión en la victoria a domicilio ante el equipo de Necaxa en el Estadio Victoria el 23 de julio. El colombiano expresó las cualidades principales de su juego y el compromiso que tiene con los de Coapa.

“Soy un jugador que trabaja mucho para ayudar al equipo a ganar los partidos. No soy de mucha presión, la verdad. Siempre trabajo. Partido a partido uno se va afianzando con los compañeros y así serán las cosas. La verdad cuando tú llegas a un club y más América, lo que quieres es ganar títulos y a eso vengo, a ayudar al equipo con lo que me toque. Soy de un rancho, donde salía a jugar a Pereyra sub20, después me llevaron a Santa Fe y Fortaleza; ahí debuté con 18 años. Es un orgullo para uno saber que vienes haciendo las cosas bien, pero tienes que seguir creciendo y mejorando”, agregó.

El jugador que pasara por las filas de Fortaleza, Deportivo la Coruña, Estudiantes de la Plata, Amiens de Francia y Santos Laguna llegó a Coapa una vez ya arrancado el torneo, como parte de la nueva reglamentación por parte de la Liga Mx. Por último, el colombiano de 26 años, se refirió a la afición azulcrema, expresando su compromiso con estos colores.

“Es entendible. Cuando las cosas no salen, ellos se van a enojar, pero de mi parte pueden esperar mucho trabajo. Voy a darlo todo por esta camiseta, como lo he hecho siempre que estoy en un equipo, dando todo hasta el final. Que nos apoyen, porque este equipo lo va a dar todo” sentenció.