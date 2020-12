Liga Mx: América tendría amarrado a su segundo refuerzo para el 2021

Ciudad de México.- Previo al final del año 2020 y tras ser eliminado por el Guadalajara en los Cuartos de Final del campeonato Guard1anes 2020 de la Liga Mx, el plantel del Club América se encuentra en la busqueda de nuevos refuerzos para componer el regular torneo de este año para el 2021.

De misma forma, como se dijo en la semana pasada, su nuevo jugador que vestiría el uniforme de Coapa llegaría desde la frontera, del equipo Xolos de Tijuana, pero en realidad su nuevo jugador vendría del Deportivo Toluca, el joven mexicano, Alan Medina, en calidad de préstamo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es reconocido que el futbolista de 23 años, mantiene una profunda comunicación con el canterano para que de este modo, auxilie, a los azulcremas en la parte interna del equipo. Apostando al talento, pues de ser concretado el anuncio por el sinaloense, acompañaría al recien llegado, Mauro Laínez que jugará en su 4to equipo de Primera División a sus 24 años.

No lo es todo, pues la directiva de los águilas se ha reflejado en otro jugador, canterano de los gallos de Querétaro y actualmente hombre de Xolos de Tijuana, para mantener un ataque juvenil y nacional, el futbolista Marcel Ruíz. El mediocentro de los rojinegros estaría en pláticas con el club de la Ciudad de México y llegar el año entrante.

¿Sabías qué? ��



El torneo #Guard1anes2020 representa una "revancha" para nuestro canterano @AlanMedinaC



Nuestro atacante desea consolidarse en el máximo circuito y volver a ser llamado a Selección Nacional#SomoselToluca�� pic.twitter.com/PU3wL2gSih — Toluca FC (@TolucaFC) July 24, 2020

No obstante, la negociación no se encuentra en buena forma pero que sería dada en próximas semanas, al no tratar de renovar al argentino. Emmanuel Aguilera. que dejaría su puesto para el mexicano y tratar de equilibrar un posible trato entre los dos profesionales.

Hace días se mencionó que América y Xolos estarían negociando un intercambio entre los colombianos, Roger Martínez y Fabián Castillo, situación que por el momento se ha dejado de contemplar al tener en mejor plenitud a Ruíz, aunque el jugador no anotó un solo tanto en el Guard1anes 2020, no dudaría el técnico Miguel Herrera enviarlo en compañia de Henry Martín en ataque.

Por su parte, Alan Medina regresó al futbol profesional en este año después de superar una operación de, fractura de tibia y peroné, sufrida en el Apertura 2019 que lo dejó fuera del primer equipo del ex entrenador, José Manuel de la Torre el resto del torneo.

Así, regresó en el año reciente para jugar con los diablos rojos estando en 15 partidos en fase regular, estrenando 3 anotaciones en su totalidad tras ser debutante con el Toluca en el Clausura 2019, así estaría, aproximado a llegar al Club América para el próximo Clausura 2021.