Liga Mx: Bastarían 21 puntos para estar en repechaje

México.- El nuevo torneo Apertura 2020 tendrá el regreso del repechaje, ronda que jugarán los clasificados entre el sitio 5 al 12.

Con el anterior formato, donde clasificaban los primeros ocho lugares, el número mágico según el promedio histórico que un equipo necesitaba hacer para estar en la Fiesta Grande era de 26 unidades, ahora, con sólo 21 lograría un club estar en la pelea por el título.

El promedio de los últimos 10 decimosegundos de la tabla, sin contar el suspendido Clausura 2020, da esa cantidad, es decir, antes se necesitaba al menos ganar el 48 por ciento de los 54 puntos en disputa para aspirar al título, en el Apertura 2020 bastará con el 39 por ciento.

En estos últimos cinco años, sólo un decimosegundo logró 24 puntos, el Monterrey en el Clausura 2015, mientras que el Pachuca en el Apertura 2017 hizo 19. Tres más lograron 20, dos 21 y dos 22.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó este miércoles que los partidos de reclasificación se disputarán a partido único, en la sede del club mejor ubicado (5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10, 8 vs. 9).

En caso de empate no habrá tiempos extra, sino que se procederá a la ejecución de penales, informó el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

Los cuatro ganadores del repechaje se ubicarán en la Liguilla del sitio 5 al 8, para armar así los cruces de Cuartos de Final.

Los decimosegundos



Equipo torneo puntos

Cruz Azul Apertura 2019 23

Lobos BUAP Clausura 2018 20

Puebla Apertura 2018 20

Cruz Azul Clausura 2017 22

Pachuca Apertura 2017 19

Necaxa Clausura 2017 21

Puebla Apertura 2016 20

Puebla Clausura 2016 22

Pachuca Apertura 2015 21

Monterrey Clausura 2015 24

