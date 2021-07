Liga Mx: Beñat San José: "Es un orgullo debutar con triunfo en el Estadio Azteca"

México.- Arrancó un nuevo torneo con esperanzas renovadas para el equipo de Mazatlán FC, que sin duda dio la campanada de la jornada al derrotar a Cruz Azul de visitante, y el director técnico Beñat San José se dijo contento por debutar en la Liga MX con una victoria, y más por conseguirlo en el estadio Azteca.

Trabajo de calidad

El estratega “cañonero” comentó que poco a poco se irá viendo plasmada su idea de juego para Mazatlán, pues siente que el trabajo de sus jugadores ante "La Máquina" fue muy bien, por lo que espera seguir sumando victorias en la Liga Mx.

“Es una victoria importante para nosotros, estamos muy orgulloso por de los jugadores que están trabajando muy duro, y bueno, obviamente tenemos mucho margen de mejora para los siguientes partidos de la liga”, expresó.

No hemos parado ni un minuto, hemos tratado de jugar como equipo, defender como equipo y atacar todo lo que podamos al rival. De hecho, en la primera parte tuvimos un poco más la posesión y ya en la segunda mitad sabíamos que ellos vendrían por nosotros, y cambiamos el dibujo táctico, y los jugadores lo entendieron muy bien”, señaló.

Comparaciones

Preguntaron a Beñat San José su opinión de los otros directores españoles que habían venido a la Liga MX sin mucho éxito, a lo que respondió que él buscará plasmar su propio estilo al mando del club Morado.

Los técnicos que han venido a México como Paco Jemez o Michel González son grandes técnicos que han hecho grandes cosas y tienen todo mi respeto. Yo me considero un técnico internacional porque así me ha tocado hacer mi carrera; he dirigido en tres continentes, en distintos países".