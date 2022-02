Liga Mx: Bravos entrenó en el Benito Juárez con miras en Santos

El cuadro comandado por Ricardo “Tuca” Ferretti retomó los entrenamientos esta mañana en el Estadio Olímpico Benito Juárez, sede del encuentro del próximo viernes dentro de la jornada 6 del Grita México Clausura 2022 ante Santos Laguna, en un duelo, que, en la previa puede resultar accesible para los Bravos considerando que los Laguneros se encuentran en el fondo de la tabla sin victorias; además, de tener carga de varios partidos, uno de ellos esta noche en el inicio de la Concacaf Liga de Campeones.

Ferretti y los suyos entrenaron en la cancha del Benito Juárez, así lo hizo saber el club a través de sus redes sociales, dejando entrever el trabajo realizado, destacando trabajos de definición, teniendo en cuenta que los Bravos únicamente han logrado perforar el arco de sus rivales en 4 oportunidades (2 a Necaxa, 1 a San Luis y 1 de Chivas del Guadalajara), así como ejercicios de coordinación y potencia física en buscar de mantenerse en los puestos altos de la tabla general y superar lo hecho la última campaña.

“Contra Chivas no tuvimos el mejor partido; tenemos que mejorar la parte de juego con el balón. Creo que mejorando eso en la semana, vamos a conseguir los resultados que necesitamos y debemos volver a hacernos fuertes de local, en casa. Ahora tenemos una revancha el viernes ante Santos Laguna, ante un buen equipo. Tenemos que confiar en el trabajo del equipo con el técnico” mencionó Maximiliano Silvera, delantero los Bravos de Juárez en rueda de prensa.

Mientras tanto, los Bravos buscarán dar vuelta a la pagina tras lo acontecido en el último encuentro con derrota a manos de las Chivas Rayadas del Guadalajara 3-1 en el marcador final, terminando así su calidad de invicto jugando en el Olímpico de Benito Juárez. Previamente derrotó a los Rayos del Necaxa durante la fecha 1 del Grita México Clausura 2022, con el doblete del uruguayo Diego Rolan al minuto 1´y 56´, respectivamente.

“Es una posición que ya conozco (de doble punta) y es algo que ya la tengo bastante aceitada. Ahora Tuca me está pidiendo que me baje un poquito a controlar el balón hacia adelante, a ser creador y bueno, me estoy adaptando. El grupo me ha recibido de lo mejor desde mi llegada y los uruguayos apenas se enteraron que yo venía al club, me hicieron llegar sus mensajes, me comentaron del club, la ciudad y no dudé en venir acá” sentenció el delantero uruguayo.

La escuadra de Bravos se ubica en el lugar número 9 de la tabla general con 6 unidades cosechadas, teniendo un partido pendiente ante los Rayados del Monterrey tras la participación de la Pandilla en el Mundial de Clubes de la FIFA, mismo que se llevará a cabo el 08 de marzo en la cancha del BBVA a las 21:06 horas, a través de la señal de Fox Sports.