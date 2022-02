Liga Mx: “Burrito” Hernández no es el único en jugar con Tuzos y Gallos

Guillermo Almada y los suyos quieren demostrar que el buen inicio de temporada, no ha sido una casualidad, sino más bien, un trabajo conjunto en busca del anhelado título de Liga Mx que se le niega a los Tuzos desde el Clausura 2016 frente a Monterrey. La realidad de los Hidalguenses luce prometedora en el comienzo de la temporada; tres triunfos conseguidos ante Atlético de San Luis, Chivas y Rayos de Necaxa en la última fecha. El lunes recibirán a Gallos Blancos de Querétaro en el Hidalgo, en el cierre de la jornada cinco del Grita México Clausura 2022.

Una de las situaciones que más ha llamado la atención de las últimas horas al interior de la institución Hidalguense y la afición Tuza es el regreso a la cancha del Hidalgo de Jorge “Burrito” Hernández, elemento que estuvo ligado con los Blanquiazules casi una década, siendo referente y capitán del club. El mediocampista recibirá un homenaje por parte de la directiva del club “Cuna del futbol mexicano”, comandada por Armando Martínez y Martín Peláez, previo al encuentro entre Gallos y Tuzos.

“El Burrito” no es el único jugador que ha defendido ambas camisetas. A pesar de no tener una relación fructuosa en cuanto a traspaso se refiere, Hidalguenses y Queretanos has mantenido lazos estrechos en cuanto al movimiento de deportistas. Uno de los casos más exitosos es Edgar “Pájaro” Benítez, atacante paraguayo que vislumbró en el futbol nacional con la camiseta de los Tuzos, marcando un gol en la final de la Concacaf Liga de campeones ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que dio el título a los locales. Años después, se unió a las filas de los Gallos.

Un par más de canteranos de los Tuzos han sido traspasados a los Gallos Blancos del Querétaro: Antonio Figueroa y Luis Ángel Landín, ambos atacantes que demostraron chispazos de calidad con los Hidalguenses, pero nunca pudieron afianzarse en el puesto titular debido a la competencia interna. Los dos tuvieron que emigrar hacia otra institución que les permitiera tener más minutos en el césped de juego; en este caso, Querétaro.

Mientras tanto, los Tuzos del Pachuca buscarán su segunda victoria como locales el próximo lunes, para así alargar la racha positiva que tienen ante los queretanos jugando en la cancha del Hidalgo; de los últimos tres enfrentamientos, los Blanquiazules han tenido resultados favorables. En el Clausura 2019 pasaron por encima de Gallos Blancos 3-0; en el Clausura 2020 dividieron unidades 1-1 y finalmente, en el Apertura 2020 el club “Cuna del futbol mexicano” venció por la mínima diferencia a la visita.

El encuentro está programado para desarrollarse el próximo lunes en punto de las 21:00 horas centro de México para culminar las acciones de la jornada cinco del Grita México Clausura 2022 en la cancha del Huracán, a través de la señal de Fox Sports 2. Los Tuzos se ubican en el peldaño 4 con 9 puntos obtenidos; mientras que los Gallos Blancos en el 16 de la general con 2 unidades.