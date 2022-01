Liga Mx: "Canelo" Angulo afirma que se queda en Chivas

Jesús Angulo, actual jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, mencionó hace un par de horas a través de su canal de YouTube que se encuentra feliz En su estancia con la institución jalisciense acerca de los rumores que lo colocaban fuera del rebaño para el siguiente torneo. En el mismo video, "El Canelo" se dio tiempo para hablar sobre su situación de salud respecto al contagio de COVID-19 que sufrió, así como hacer un balance de su desempeño con los rojiblancos en el par de años que ha estado ligado al Rebaño.

“No me voy a ir de Chivas. Estoy enfocado en el club, quiero ganar cosas importantes, estoy enfocado en hacer una carrera, en hacerme un nombre en la institución, quedar en la historia de Chivas y regresarles un poco de esa alegría que me dan. Quiero llevar a Chivas a donde merece estar, es el equipo más grande de México y quiero ayudarlos, contribuir para que esté dónde merece estar. Si bien en los últimos torneos no hemos estado a la altura de lo que se quiere, pero estoy seguro de que vamos por buen camino, será un torneo diferente”, mencionó a través de su canal de YouTube.

El nacido en Culiacán, Sinaloa con formación en las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana, para después formar parte de Dorados de Sinaloa, equipo con el cual debutó en el máximo circuito el 13 de marzo de 2016 ante los Diablos Rojos del Toluca. Formó parte de la plantilla tricolor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, obteniendo la presea de bronce, venciendo a los anfitriones en el encuentro por el tercer lugar.

Arribó al conjunto de Guadalajara para el Clausura 2020; en aquel año futbolístico, Jesús registró un total de 24 cotejos, 14 de ellos como titular, marcando la cifra de 4 anotaciones con el Rebaño. Los siguientes 12 meses marcaron un alza en cuanto el número de partidos disputados con los rojiblancos poniéndose la playera en 33 oportunidades, perforando el arco rival en 4 ocasiones. Números llamativos para un jugador que, normalmente, esperó su lugar desde el banquillo.

En el presente torneo ha disputado un total de 148 minutos en los 3 partidos del Grita México 2022, siendo titular únicamente en la jornada tres, cuando las Chivas recibieron en el Estadio Akron a los Gallos Blancos del Querétaro, encuentro en el que, además, Jesús disputó los 90 minutos en el empate 1 por 1 tras las anotaciones de Leonardo Sequeira y Alexis Vega. En el encuentro de la fecha siguiente, las Chivas visitarán al conjunto fronterizo de Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, este sábado 5 de febrero en punto de las 21:00 horas del centro de México.