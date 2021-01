Liga Mx: Cruz Azul contará con Juan Reynoso para el partido del domingo frente a Santos

Ciudad de México.- Cruz Azul tendrá su primera oportunidad de brillar en el siguiente torneo Guard1anes Clausurs 2021 de la Liga Mx bajo el mando del entrenador peruano Juan Reynoso, quien llega a suplantar a Robert Dante Siboldi tras quedar eliminado en la pasada ronda de semifinales.

El Inca podrá compartir el banquillo junto a su cuerpo técnico ya que la propia Liga Mx logró habilitar el papeleo del estratega que dejó en semanas pasadas al Club Puebla, por lo que la duda consistió en si podría o no dirigir desde la banca cementera durante el duelo del domingo contra Santos Laguna en Torreón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El anunció oficial de que el sudamericano llegaría como nuevo entrenador de los azules, ocurrió el sábado 2 de enero, tres semanas después de que los de la Noria buscaron con urgencia a un nuevo timonel, ganando la partida a los nombres de Matías Almeyda y Hugo Sánchez.

Pese a ser un histórico y uno de los últimos campeones del invierno del 97, su llegada no fue la más aceptada por los distintos aficionados cementeros, no obstante, la directiva celeste confía en que el ex defensa pueda ser el hombre que los lleve a lo que tanto han solicitado por más de 23 años, el título liguero.

¡La Máquina no para! ����



Nos seguimos preparando para nuestro debut en el #Guard1anes2021. ��#HazQueSuceda pic.twitter.com/6VlUCIRaGE — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) January 8, 2021

Reynoso podrá contar con Gustavo Leombruno como su preparados físico, acompañado de Jaime Serna y Óscar Velázquez como sus auxiliares técnicos, Ernesto Prado como el médico del club junto a Juan Pérez y Juan Rubio como su Kinesiólogo, oficializado por la propia Liga Mx.

Por la tarde del viernes se confirmó al director técnico y a su personal inscrito, habilitados por la Federación Mexicana de Furbol para dirigir al Deportivo Cruz Azul en la nueva campaña Guard1anes Clausura 2021.