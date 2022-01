Liga Mx: Cruz Azul espera la vuelta de Escobar para firmar su nuevo contrato

Tras el buen inicio de temporada por parte de la máquina celeste del Cruz Azul, posicionados en el lugar número uno de la tabla general con 7 unidades, Juan Carlos Reynoso, busca mantener el buen pasó, en búsqueda de la ansiada décima estrella. Parte fundamental en esta ecuación es la formación de una plantilla que esté a la altura, contando con jugadores de élite, pero, sobre todo, apegados a la institución. Hasta el momento, los celestes han anunciado la incorporación de 6 refuerzos: Erik Lira, Uriel Antuna, Charly Rodríguez Alejandro Mayorga, Christian Tabo y Luis Abram este últimos dos a la espera de debutar en los próximos días.

Un tema que ha causado gran controversia al interior de la institución celeste es la situación contractual de diversos jugadores. Uno de ellos es el paraguayo Juan Escobar, quién, según reportes de Carlos Córdova, el agente del guaraní estaría arribando a suelo azteca el próximo 4 de febrero para firmar el nuevo contrato que mantenga ligado al defensa con los de la Noria. En caso de concretarse el acuerdo, Escobar estaría firmando por 3 años más, estando vinculado con Cruz Azul hasta junio de 2025

El defensor paraguayo llegó para el Apertura 2019 procedente de Cerro Porteño de su país. En estos 3 años ha disputado un total de 96 encuentros, marcando 8 goles y aportado 6 asistencias a pesar de ser un defensor, pero una de sus características principales es la llegada a línea de fondo por el carril de la derecha, asociándose con sus compañeros o bien, siendo una opción desde segunda instancia. Como celeste, ha obtenido diversos títulos, destacando entre ellos el campeonato de Liga MX del pasado 30 de mayo del 2021 en el Estadio Azteca ante Santos Laguna y un par de semanas más el Campeón de Campeones venciendo a León en Estados Unidos 2 goles contra 1.

"La verdad quiero mucho a la institución, para mí es un tema aparte, y o me enfoco nada más en los partidos, todas esas cosas de contrato y todo eso va con otras personas, yo en lo que me enfoco es en mi trabajo y a mí me gustaría estar mucho tiempo aquí, es un club muy lindo y muy bueno, con buena gente, con una gran afición y es algo lindo, pero espero que sea lo que Dios quiera", mencionó hace un par de días en una entrevista para TUDN.

En el caso de jugadores como Bryan Ángulo, Pablo Aguilar y el “Shaggy” Martínez todo parece indicar que saldrían de la institución una vez culminados sus contratos, que expiran el presente verano. Por lo pronto, los celestes aprovecharon el parón por fecha FIFA para trabajar en las instalaciones de La Noria centrando su atención en su próximo rival: El conjunto de la fiera de León, en el marco de la jornada número 4 del torneo Grita México Clausura 2022, buscando mantener el liderato general que hasta el momento poseen.