Liga Mx: “Debemos asumir la responsabilidad”: Santiago Solari

Las Águilas del América sumaron una derrota más en el Grita México Clausura 2022 la noche de ayer, en su visita ante los Cañoneros de Mazatlán en la cancha del “Kraken” 2-1; las anotaciones estuvieron a cargo de Gonzalo Sosa y Miguel Sansores para los locales. Por su parte, Juan Otero convirtió su primera diana con los Azulcremas. Al término del partido, Santiago Solari habló ante los medios de comunicación.

“Debemos asumir la responsabilidad de haber concedido el primer tiempo, sobre todo, en los primeros 30 minutos nos dominaron completamente. Luego todo el esfuerzo que hicimos en el segundo tiempo, no nos alcanzó para revertir la situación. Claramente tenemos que aprender de ello e intentar no repetirlo, así como mejorar y hacer nuestra autocrítica”, mencionó Santiago Solari en rueda de prensa al término del encuentro.

Solari y los suyos, viven momentos complicados; situados en la parte baja de la tabla en el peldaño 14 con 4 unidades conseguidos, en los cinco compromisos del Clausura 2022. Su marco se ha visto derribado en 10 oportunidades, promediando dos dianas por cotejo. En este sentido, el timonel de las Águilas señaló que la responsabilidad del mal paso de los Azulcremas es una cuestión conjunta, destacando el parado táctico como algo a mejorar por el mismo.

“Claramente cuando los resultados no se consiguen o se alcanzan los objetivos, la responsabilidad es de todos, claramente; al igual que cuando uno gana. Eso es un deporte en conjunto y todos juntos los debemos de sacar: Cuerpo técnico, jugadores, todos somos uno. No hay división en ese sentido; el planteamiento no funcionó en los primeros minutos y es algo donde evidentemente tengo que poner el foco yo”, puntualizó Solari.

La situación es alarmante en las instalaciones de Coapa; un triunfo en los últimos nueve enfrentamientos, teniendo en cuenta la temporada pasada, en fase regular y liguilla del balompié nacional, así como lo acontecido en el primer tercio del Grita México 2022, son las estadísticas que han puesto a dudar a más de uno del proyecto deportivo comandado por el estratega Solari, desatando la furia de los aficionados de las Águilas a través de redes sociales.

América recibirá el próximo domingo a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca; rival que, históricamente, jugando en el Coloso de Santa Úrsula, se ha complicado. El encuentro está programado disputarse a las 16:00 horas del centro de México, a través de la señal de TUDN.

“Tenemos un partido dentro de 3 días para darle la vuelta. Es cierto que este inicio de torneo no ha sido bueno, y tenemos que encontrar nuestro camino. Lo de las estadísticas, si cuentas el año pasado, fuimos superlíderes, lo cual, se debe hacer un corte y dejar de hablar del semestre pasado. El año pasado fuimos el mejor equipo del torneo y esos son los números”, sentenció el estratega Azulcrema.