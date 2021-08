Liga Mx: El “Vasco” Aguirre ve a Mazatlán FC como la revelación del Apertura 2021

Para el experimentado entrenador de los Rayados del Monterrey, Javier “Vasco” Aguirre, Mazatlán FC del técnico español Beñat San José es la revelación del torneo Apertura 2021 del futbol mexicano.

"Si hay un equipo revelación al momento es el Mazatlán, tiene seis puntos. Le ganó al Cruz Azul, el campeón, en el estadio Azteca, y remontó ante el Pachuca, nada fácil. Va a ser un partido complicado, ellos van entre los líderes, son el mejor equipo del torneo", explicó Aguirre a EFE en rueda de prensa.

Rayados visita este viernes, a las 18:00 horas a Mazatlán FC en el Kraken dentro de la tercera jornada del torneo Apertura 2021, y los Cañoneris de Beñat San José buscarán seguir en la cima.

"Intentaremos ser contundentes con Mazatlán y sacar los tres puntos, vamos por el camino correcto, hoy tenemos una buena prueba. El equipo tiene que manejar bien los partidos, algo que no hicimos en la primera jornada con Puebla y mejoramos en la segunda con Pumas", señaló Aguirre.

Listos los seleccionados

El extécnico del Atlético de Madrid se mostró feliz que ahora en el duelo contra Mazatlán contará con los seleccionados nacionales, el delantero Rogelio Funes Mori, y el lateral Jesús Gallardo, quienes vienen de perder la final de la Copa Oro en contra de Estados Unidos.

"Ambos tienen ganas de jugar, pero no he tomado la decisión de si lo harán. Platiqué con ellos, pero hasta el final decidiré si los alineo o no porque hay un partido importante el miércoles contra Cruz Azul en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf", afirmó el “Vasco”.

